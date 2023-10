Ουκρανία: Οσο ο πλανήτης αγωνιά για τη Γάζα, οι Ρώσοι περνούν στην αντεπίθεση

Οι τελευταίες τρεις εβδομάδες ήταν πολύ καλές για τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία. Την ώρα που ο κόσμος είχε το βλέμμα στραμμένο στη Μέση Ανατολή, πολλά συνέβησαν στο ουκρανικό μέτωπο, τα περισσότερα υπέρ των Ρώσων.

Οπως σημειώνουν οι Times, αυτές είναι δύσκολες εβδομάδες για το Κίεβο. Είναι, όπως το έθεσε την Παρασκευή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μέισερ Γκίφορντ, ένας βρετανός βετεράνος που μάχεται στο πλευρό των ουκρανικών δυνάμεων, «σκοτεινοί και δύσκολοι καιροί».

Σε απάντηση στην καλοκαιρινή αντεπίθεση του Κιέβου, ο Πούτιν διέταξε τις ρωσικές δυνάμεις πριν από περισσότερο από έναν μήνα να εξαπολύσουν τοπικές αντεπιθέσεις σε πολλά σημεία κατά μήκος του μετώπου των 1.000 χιλιομέτρων. Το Κρεμλίνο ήλπιζε να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων πριν από την έναρξη του χειμώνα.

Με τα αμερικανικά όπλα και την προσοχή της Δύσης να στρέφονται ξαφνικά προς τη Μέση Ανατολή, η Ρωσία διέθεσε περισσότερους άνδρες και εξοπλισμό σε κάποιες άγριες επιθέσεις στο βορειοανατολικό Ντονμπάς προς το Κουπιάνσκ, στο νοτιοανατολικό Ντονμπάς στην Αβντιίβκα, και στη Ζαπορίζια βόρεια του Τοκμάκ, για να σταματήσει την ουκρανική πρόοδο προς τον Νότο.

Επιπλέον, την περασμένη εβδομάδα ενέτεινε τις πυραυλικές επιθέσεις της. Φαίνεται ότι η χειμερινή αεροπορική επίθεση της Ρωσίας βρίσκεται σε εξέλιξη, στοχεύοντας για δεύτερη συνεχή χρονιά σε μη στρατιωτικές υποδομές, σημειώνει ο Μάικλ Κλαρκ, συντάκτης του δημοσιεύματος και καθηγητής Αμυντικών Σπουδών στο King’s College του Λονδίνου.

Ukrainian soldiers smashing one Russian armoured vehicles to pieces after another near Avdiivka.

Russia must be defeated pic.twitter.com/s7R6XivEpt

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 28, 2023