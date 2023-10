Για πρώτη φορά στα χέρια των Ουκρανών πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς – καταστροφές σε ρωσικές βάσεις

Πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς χρησιμοποίησε για πρώτη φορά η Ουκρανία την Τρίτη, χτυπώντας ρωσικές βάσεις στα ανατολικά της χώρας, σε εδάφη που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι.

Συγκεκριμένα, το Κίεβο εκτόξευσε αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ATACMS εναντίον ρωσικών δυνάμεων, είδηση που επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ουκρανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι πύραυλοι κατέστρεψαν εννέα ελικόπτερα σε ρωσική βάση στην ανατολική Ουκρανία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προμήθευσαν μυστικά το Κίεβο με πυραύλους, αν και δεν ήταν εξαρχής σαφές πότε τους έστειλε η Ουάσινγκτον, ανέφερε το CNN, επικαλούμενο δύο αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι πύραυλοι ATACMS (Army Tactical Missile Systems), πυροδοτήθηκαν την Τρίτη και χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal. Το Politico αναφέρθηκε επίσης στην απόκτηση και την ανάπτυξη των πυραύλων, οι οποίοι, όπως είπε, στάλθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τις αναφορές και παρέπεμψε για ερωτήσεις για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ουκρανική κυβέρνηση.

After months of excuses & delay,#Ukraine finally gets #ATACMS & promptly delivers the greatest single day losses in RU Air Force history.

Pro tip: When the 🇺🇦 Armed Forces tell you they’ll put a new weapons system to good use, believe them. #FreeTaurus pic.twitter.com/4QkvOHcizP

— Jessica Berlin (@berlin_bridge) October 17, 2023