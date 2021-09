Οι ABBA επιστρέφουν… ψηφιακοί μετά από 40 χρόνια!

Μία από τις πιο πολυαναμενόμενες επιστροφές στην ιστορία της ποπ κουλτούρας ανακοινώθηκε και επίσημα: οι ABBA είναι ακόμα εδώ κι αυτό το φθινόπωρο!

Σαράντα ολόκληρα χρόνια μετά τον χωρισμό της μπάντας και τα λυπητερά τραγούδια που γράφτηκαν για τα δύο διαζύγια ανάμεσα στα μέλη του συγκροτήματος, που συμπεριλήφθηκαν στο τελευταίο άλμπουμ τους, το 1981, το σουηδικό κουαρτέτο της ποπ βγάζει νέο άλμπουμ και δίνει νέες συναυλίες – σχεδόν, καθώς στη σκηνή δεν θα εμφανίζονται live, αλλά προβιντεοσκοπημένες και προηχογραφημένες ψηφιοποιημένες εκδόσεις του νεότερου εαυτού τους, της δεκαετίας του ’70. Δεν θα είναι ολογράμματα, τονίζουν, αλλά κάτι πολύ πιο ρεαλιστικό και θεαματικό, όπως υπόσχονται οι τέσσερις σταρ και η ομάδα των 900 (!) ατόμων που εργάστηκε για την παραγωγή του σόου.

Σκηνοθέτης και παραγωγός, μάλιστα, είναι ο Μπέιλι Γουόλς και ο Γιόχαν Ρενκ, από την εκπληκτική τηλεοπτική σειρά «Chernobyl», ενώ μαζί τους θα είναι η Σβάνα Γκίσλα, η οποία μαζί με τον Ρενκ, δημιούργησαν τα βίντεο για το αποχαιρετιστήριο άλμπουμ του Ντέιβιντ Μπόουι, «Black Star», σύμφωνα με τον Guardian.

Το άλμπουμ «Voyage» (Ταξίδι) θα κυκλοφορήσει στις 5 Νοεμβρίου και είναι αποτέλεσμα της επανένωσης των ABBA για τις συναυλίες τους, που έγινε το 2018. Ηταν τόσο καλή η σχέση τους, η επικοινωνία, αλλά και τα φωνητικά τους ακόμα, τόσα χρόνια μετά, που σκέφτηκαν ότι ήταν ευκαιρία να γράψουν τραγούδια για ένα νέο άλμπουμ, κάτι που έγινε αβίαστα. Σήμερα, τα τέσσερα μέλη είναι από 71 έως 76 ετών.

Δύο από τα τραγούδια του άλμπουμ έχουν ήδη κυκλοφορήσει στο YouTube, τα «Don’t shut me down» και «I still have faith in you», ενώ ανάμεσα στις συνθέσεις είναι και μία χριστουγεννιάτικη.

Οι συναυλίες και το άλμπουμ σχεδιάζονταν για το 2019, αλλά καθυστέρησαν λόγω του κορονοϊού.

Οι ΑΒΒΑ δεν είναι απλώς ένα από τα πιο εμπορικά συγκροτήματα όλων των εποχών, έχοντας πουλήσει περισσότερους από 400 εκατομμύρια δίσκους σε όλον τον κόσμο, αλλά και ένα από τα πιο επιδραστικά στην ιστορία της μουσικής, καθώς τα φωνητικά του συγκροτήματος θεωρούνται από τα καλύτερα που έχουν ηχογραφηθεί ποτέ και έχουν επηρεάσει δεκάδες μπάντες και παραγωγούς.

Thank you for waiting, the journey is about to begin. Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid. Sign up to @ABBAVoyage now. #ABBAVoyage #ABBA

