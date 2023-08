Οδησσός: Ρωσικές επιθέσεις κατά κύματα – τρεις τραυματίες

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως απέκρουσαν κύματα ρωσικών επιδρομών με πυραύλους και drones στην περιφέρεια της Οδησσού τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, με τον αρχικό απολογισμό να κάνει λόγο για τρεις τραυματίες.

«Ο εχθρός επιτέθηκε στην περιφέρεια της Οδησσού τρεις φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας, με δυο κύματα drones-καμικάζι, συνολικά 15, και με οκτώ πυραύλους» τύπου Καλίμπρ, ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του νότιου τμήματος της Ουκρανίας μέσω Telegram, διαβεβαιώνοντας πως όλες οι επιθέσεις αναχαιτίστηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα.

Something in Odessa burning, local channels report it is a hypermarket struck by a "knocked down missile" a.k.a. a stray Ukrainian air defense missile, no confirmation as of yet.

DDGeopolitics pic.twitter.com/boL3Bxg2Nw

— dana (@dana916) August 14, 2023