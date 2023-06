Ο Τζορτζ Σόρος έβαλε πρόεδρο στο ίδρυμά του τον «πολιτικοποιημένο» γιο του, Αλεξ

Ο Τζορτζ Σόρος έδωσε «τα κλειδιά» του ιδρύματός του «Open Society» (Ανοιχτή Κοινωνία) στον γιο του Αλεξ, καθώς ο ίδιος είναι πλέον 92 ετών.

Ο 37χρονος ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα έγινε έτσι ο πρόεδρος ενός από τα πλουσιότερα φιλανθρωπικά ιδρύματα στον πλανήτη, καθώς τα κεφάλαια που διαχειρίζεται υπολογίζονται σε αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Σόρος, που κέρδισε ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε μία ημέρα, η οποία έμεινε στην Ιστορία ως «Μαύρη Τετάρτη» το 1992, είχε πει παλιότερα ότι δεν θα άφηνε το ίδρυμα σε κανένα από τα πέντε παιδιά του, αλλά άλλαξε γνώμη.

«Ο Αλεξ το κέρδισε», είπε ο πατέρας του, με προσωπική περιουσία που υπολογίζεται στα 6,7 δισ. δολάρια, όπως σημειώνει ο Guardian.

Μιλώντας στη Wall Street Journal, ο υιός Σόρος είπε ότι είναι πιο πολιτικοποιημένος από τον πατέρα του και ότι θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί με τα λεφτά της οικογένειας αριστερούς και κεντροαριστερούς πολιτικούς στις ΗΠΑ.

«Θα αυξήσουμε τη στήριξή μας στην προστασία των εκλογικών δικαιωμάτων και της προσωπικής ελευθερίας (ανάμεσά τους και οι αμβλώσεις) εδώ στην πατρίδα, και στην προστασία της δημοκρατίας στο εξωτερικό . Πολύ θα ήθελα να μην δίνω πια χρήματα στην πολιτική, αλλά όσο το κάνει η άλλη πλευρά, πρέπει να το συνεχίσουμε και εμείς», είπε ο γιος του.

Ο Τζορτζ Σόρος είναι ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες Δημοκρατικών υποψηφίων σε τοπικές και ομοσπονδιακές εκλογές.

Ο Αλεξ Σόρος, που την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκε την Κάμαλα Χάρις στον Λευκό Οίκο, είναι ήδη πρόεδρος της επιτροπής πολιτικής δράσης του πατέρα του.

Το ίδρυμα Open Society, στο οποίο ο Αλεξ είναι αντιπρόεδρος από το 2017, δίνει περίπου 1,5 δισ. δολάρια τον χρόνο σε οργανώσεις που στηρίζουν ανθρώπινα δικαιώματα και στηρίζουν δημοκρατικά καθεστώτα.

Ο 37χρονος ακτιβιστής σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και πήρε το ντοκτορά του από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ. Στις δράσεις του περιλαμβάνεται η στήριξη προοδευτικών εβραϊκών οργανώσεων, περιβαλλοντικών ομάδων και οργανώσεων για τα εργατικά δικαιώματα στις ΗΠΑ.

Είναι ακόμα μέλος της επιτροπής επενδύσεων του ιδρύματος που διαχειρίζεται τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια του Ταμείου του Σόρος.

«Με το δικό μου υπόβαθρο, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους θα μπορούσα να είχα παραστρατήσει, αλλά έγινα εργασιομανής και έτσι η δουλειά είναι η ζωή μου», είπε ο Αλεξ Σόρος στην WSJ.

