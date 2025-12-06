Τραγωδία στη θάλασσα νότια της Κρήτης: 17 νεκροί σε ακυβέρνητη λέμβο

Τραγικό ναυάγιο σημειώθηκε, το Σάββατο (06.12), 26 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης, όταν βρέθηκε μία φουσκωτή λέμβος, η οποία είχε ξεφουσκώσει και η μισή ήταν βυθισμένη, γεμάτη νερό. Το σκάφος, εντοπίστηκε από εμπορικό πλοίο με τουρκική σημαία, το οποίο ειδοποίησε αμέσως τις λιμενικές αρχές, ξεκινώντας επιχείρηση διάσωσης.

Πλησιάζοντας τη λέμβο, το σκάφος του Λιμενικού Σώματος βρήκε 17 νεκρούς. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο από υποθερμία και πιθανώς ασιτία, καθώςπαρέμειναν εκτεθειμένοι στη θάλασσα και την κακοκαιρία.

Δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν και μετέφεραν στις αρχές λεπτομέρειες για την τραγωδία, επιβεβαιώνοντας ότι η λέμβος είχε μείνει ακυβέρνητη λόγω της κακοκαιρίας και ότι δεν υπήρχε τρόπος προστασίας ή τροφή για τους επιβαίνοντες.

Το πλοίο του Λιμενικού μετέφερε τους νεκρούς στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, ενώ από εκεί θα μεταφερθούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να καθοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η λέμβος πιθανόν ήταν η έβδομη μιας μεγαλύτερης ομάδας έξι λέμβων που είχαν φτάσει στην Κρήτη, με τη συγκεκριμένη να υπολειτουργεί ή να έχει καταστραφεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η τραγωδία αυτή αποτελεί το πιο πολύνεκρο περιστατικό που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα στην περιοχή.

Και οι δύο διασωθέντες νοσηλεύονται με υποθερμία και δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News