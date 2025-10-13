Ρωσία: Πολλοί νεκροί στρατιώτες, λίγα κέρδη στα πεδία των μαχών

Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες προώθησαν στα media έγγραφο που, όπως ισχυρίζονται οι ίδιες, προέρχεται από ρωσική διαρροή. Βάσει αυτού, οι απώλειες του ρωσικού στρατού κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2025 στην Ουκρανία είναι ιδιαιτέρως μεγάλες: Συνολικά 281.550 ρώσοι στρατιωτικοί ετέθησαν εκτός μάχης (86.744 σκοτώθηκαν, 158.529 τραυματίστηκαν, 2.311 αιχμαλωτίστηκαν και 33.966 αγνοούνται).

Το Politico Europe σε δικό του ρεπορτάζ, ανέφερε στοιχεία από τον αντιπολιτευτικό ρωσικό ιστότοπο Mediazona και από την ομάδα ανοιχτών πληροφοριών Frontelligence Insight, η οποία ειδικεύεται στην ανάλυση των δεδομένων του ρωσο-ουκρανικού πολέμου.

Το Mediazona «διεξάγει από κοινού με το BBC ταυτοποίηση των Ρώσων που σκοτώθηκαν σε μάχες από την έναρξη του πολέμου, αλλά μέχρι στιγμής έχει κατονομάσει περισσότερους από 134.000». Συνεπώς, παρατήρησε η Ουκρανή, φρονεί ότι τα νούμερα του εγγράφου που παρουσίασε το Κίεβο είναι υπερβολικά. Ωστόσο «το Frontelligence Insight δήλωσε στο Politico ότι το εν λόγω έγγραφο φαίνεται να είναι αρκετά ακριβές». Και συμπλήρωσε ότι με την τελευταία εκτίμηση συμφωνούν «και άλλες διαδικτυακές ομάδες πληροφοριών που μελετούν τον πόλεμο».

Σύμφωνα με το δημοσιεύμα, αυτά τα στατιστικά υπογραμμίζουν «τον αναποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο το Κρεμλίνο διεξάγει τον πόλεμο», όπως επίσης και «τις επιπτώσεις που έχει στα ρωσικά στρατεύματα η χρήση drones από πλευράς ουκρανικών δυνάμεων». Το Κίεβο θεωρεί ότι το έγγραφο αποκαλύπτει πως το επίπεδο επιβίωσης των ρώσων τραυματιών είναι χαμηλό και ότι οι ρώσοι τραυματίες εγκαταλείπονται αβοήθητοι μετά τον τραυματισμό τους. «Αυτές είναι οι εκτιμήσεις των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών του Κιέβου και απευθύνονται σε ρώσους στρατιωτικούς που είναι πρόθυμοι να παραδοθούν».

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο Στρατού, συνέχισε το Politico Europe, υπολογίζει τις συνολικές ρωσικές απώλειες σε ένα (εκατομμύριο νεκρούς, τραυματίες και αγνοουμένους) αφ’ ότου το Κρεμλίνο άρχισε την εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. Δηλαδή υπολογίζει ότι η Ρωσία χάνει περίπου 1.000 στρατιώτες καθημερινώς. Τον περασμένο Φεβρουάριο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι περισσότεροι από 46.000 ουκρανοί στρατιώτες είχαν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου και ότι 390.000 τραυματίστηκαν.

«Σε ό,τι αφορά τις απώλειες», είχε πει ο Ζελένσκι τον περασμένο Αύγουστο, «οι ρωσικές είναι τρεις φορές μεγαλύτερες από τις δικές μας». Το Politico έγραψε ότι οι αριθμοί των ουκρανικών απωλειών είναι χαμηλότεροι επειδή οι Ουκρανοί αμύνονται, ενώ οι επιτιθέμενοι τείνουν να υφίστανται μεγαλύτερες απώλειες. Επίσης, ότι η Ουκρανία έχει καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για τη διάσωση και την περίθαλψη των τραυματισμένων στρατιωτών της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ρωσία προχωρεί, αλλά με βραδύτητα. Στο τέλος Σεπτεμβρίου ο ουκρανός στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι είπε ότι το 2025 η πρώτη γραμμή του πολεμικού μετώπου επεκτάθηκε κατά 200 χιλιόμετρα και ότι σε άλλα 2.400 χιλιόμετρα αναπτύσσονται ουκρανικά στρατεύματα, αν και εκεί δεν γίνονται μάχες. Ο Σίρσκι δήλωσε ότι το Κίεβο «γενικώς ελέγχει την κατάσταση, αν και παραμένει δύσκολη». Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι «ο εχθρός συνεχίζει να προελαύνει στις κύριες κατευθύνσεις, ιδίως προς το Ποκρόφσκ και προς την Ντομπροπίλια», ενώ αλλού «οι πολεμικές επιχειρήσεις είναι χαμηλής έντασης».

Κυνήγι επιστρατευσίμων

Σε ό,τι αφορά την ανανέωση του έμψυχου δυναμικού, το Politico έγραψε ότι στην Ουκρανία οι διαφημίσεις στρατολόγησης έχουν κατακλύσει τους δρόμους, τα media και τα κινητά τηλέφωνα των πολιτών, ενώ και η Ρωσία αντιμετωπίζει προβλήματα: «Σε κάποιες περιοχές της Ρωσίας καταβάλλεται στους νεοσύλλεκτους μπόνους εγγραφής έως και 26.000 ευρώ σε ρούβλια, ωστόσο οι πληροφορίες που καταφθάνουν και αφορούν το ποσοστό θνησιμότητας και τις άθλιες συνθήκες καθιστούν δύσκολη τη στρατολόγηση».

Μάλιστα το ρεπορτάζ ανέφερε και τις εκτιμήσεις του Institute for the Study of War (ISW), think tank εδρεύον στην Ουάσινγκτον. Βάσει αυτού, η Ρωσία «ντύνει στο χακί» κατά μέσον όρο 31.600 νέους κάθε μήνα, όμως χάνει 35.193 άτομα κάθε μήνα επίσης κατά μέσον όρο.

Η πληροφορία ότι «οι αυξανόμενες προσπάθειες στρατολόγησης στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή υποδηλώνουν ότι η Ρωσία δυσκολεύεται να στρατολογήσει νέους στρατιώτες στο εσωτερικό της, μάλιστα η Frontelligence Insight έχει αποκτήσει χιλιάδες αρχεία με προσωπικά στοιχεία Αφρικανών και Μεσανατολιτών που πολεμούν υπέρ της Ρωσίας στην Ουκρανία και έχει παρατηρήσει σημαντική αύξηση της σχετικής δραστηριότητας».

Το Politico έδωσε το εξής στοιχείο: «Από 1.045 αρχεία προκύπτει ότι το διάστημα 2023-2024, 394 άτομα από την Αφρική και από τη Μέση Ανατολή υπέγραψαν συμβόλαια με το ρωσικό Υπουργείο Αμυνας, ενώ μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκαν 651 νέα συμβόλαια, ανέφερε η Frontelligence Insight. Η Ρωσία ψάχνει στρατιώτες σε φτωχές χώρες, αφού οι νέοι τους δελεάζονται με υποσχέσεις για απολαβές ισοδύναμες με ντόπια εισοδήματα δεκαετίας. Τους παραπλανούν κιόλας, λέγοντάς τους ότι δεν θα είναι μάχιμοι αλλά μάγειροι, κ.λπ.».

Κατόπιν αυτών οι αναλυτές της ομάδας Frontelligence Insight θεωρούν ότι η Ρωσία επείγεται για τη στρατολόγηση νεοσυλλέκτων, ενώ δεν αποκλείουν και τη γενική επιστράτευση. Σε κάθε περίπτωση «μόλις αυτοί οι ρώσοι νεοσύλλεκτοι φθάνουν στην Ουκρανία αντιμετωπίζουν θανατηφόρες συνθήκες». Να ποιες είναι αυτές: «Τα drones του Κιέβου τους κυνηγούν και το Πυροβολικό βάλει με βλήματα εναντίον των γραμμών ανεφοδιασμού. Τον περασμένο Ιούνιο η ομάδα μας εκτίμησε ότι η Ρωσία χάνει 8.400-10.500 στρατιωτικούς κάθε μήνα, καθώς σκοτώνονται στη μάχη, δήλωσε στο Politico Europe η Frontelligence Insight».

