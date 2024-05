Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας ανέκτησε τις αισθήσεις του – τι ξέρουμε ως τώρα για την επίθεση

Ο σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τραυματίστηκε βαριά την Τετάρτη από πυροβολισμούς εναντίον του, καθώς χαιρετούσε πολίτες, ανέκτησε τις αισθήσεις του έπειτα από πολύωρη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε: αυτό μετέδωσαν, νωρίς το πρωί της Πέμπτης, σλοβάκικα μέσα ενημέρωσης.

Σε τοποθέτησή του στον Τύπο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Τόμας Ταράμπα, δήλωσε ότι είναι σοκαρισμένος, ωστόσο τόνισε πως ο Ρόμπερτ Φίτσο «θα επιζήσει».

Ούτε το τηλεοπτικό δίκτυο TA3, ούτε η ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Dennik έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για την κατάσταση του 59χρονου πολιτικού, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «F.D. Roosvelt», στην Μπάνσκα Μπίστριτσα, πόλη της κεντρικής Σλοβακίας.

Μετά τη δολοφονική επίθεση εναντίον του στην πόλη Χάντλοβα, 150 χλμ. βορειοανατολικά από την πρωτεύουσα Μπρατισλάβα, η ζωή του Ρόμπερτ Φίτσο διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Συγκρατώντας μετά βίας τα δάκρυά του, ο υπουργός Aμυνας, Ρόμπερτ Κάλινιακ, δήλωσε νωρίτερα πως η κατάσταση του πρωθυπουργού Φίτσο είναι «πολύ σοβαρή».

Ο φερόμενος ως δράστης, λογοτέχνης 71 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία και παραμένει υπό κράτηση. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ματούς Σουτάι Εστόκ, το κίνητρο της απόπειρας δολοφονίας του σλοβάκου πρωθυπουργού ήταν «πολιτικό».

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ακούστηκαν τουλάχιστον πέντε πυροβολισμοί όταν έγινε η επίθεση εναντίον του σλοβάκου πρωθυπουργού, ενός πολιτικού που αν και κεντροαριστερός είναι λαϊκιστής και εθνικιστής και θεωρείται φίλα προσκείμενος στη Μόσχα του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Συγγραφέας, 71 ετών, ο συλληφθείς

Το πρόσωπο που έχει συλληφθεί και κατηγορείται πως πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής τον σλοβάκο πρωθυπουργό, είναι ένας συγγραφέας, 71 ετών, με καταγωγή από το κεντρικό τμήμα της χώρας, μετέδωσαν σλοβακικά ΜΜΕ.

«Νομίζω πως μπορώ να το επιβεβαιώσω, ναι», είπε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Ματούς Σουτάι Εστόκ, ερωτηθείς σχετικά με την ταυτότητα του φερόμενου ως δράστη, που σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες συγκαταλέγεται στους ιδρυτές της λογοτεχνικής λέσχης Ντούα (Dúha, «Ουράνιο Τόξο») στην πόλη Λεβίτσε.

Δημοσιεύματα του σλοβακικού Τύπου αναφέρουν πως ο λογοτέχνης έχει κυκλοφορήσει ιδίως τρεις ποιητικές συλλογές και είναι μέλος της ένωσης σλοβάκων συγγραφέων.

Ο φορέας επιβεβαίωσε μέσω Facebook ότι είναι μέλος της ένωσης από το 2015, προσθέτοντας πως εάν επιβεβαιωθεί ότι είναι ο δράστης της επίθεσης «η ιδιότητα του μέλους αυτού του αξιοκαταφρόνητου προσώπου θα ανακληθεί αμέσως».

Ο γιος του υπόπτου δήλωσε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο aktuality.sk ότι ο πατέρας του κατείχε νόμιμα όπλο και διέθετε άδεια οπλοφορίας.

Ερωτηθείς για τα συναισθήματα του πατέρα του έναντι του Φίτσο, απάντησε «μπορώ να σας πω ένα πράγμα: Δεν τον ψήφισε. Μόνο αυτό μπορώ να πω».

Είναι διαθέσιμες σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης διάφορες δηλώσεις του συγγραφέα.

Σε βίντεο που μεταφόρτωσε στο διαδίκτυο πριν από οκτώ χρόνια, δήλωνε: «Ο κόσμος είναι γεμάτος βία και όπλα. Ο κόσμος μοιάζει να έχει τρελαθεί».

Πρόσθετε πως ίδρυσε «κίνημα εναντίον της βίας» στη Λεβίτσε, το οποίο στον ιστότοπό του αναφέρει πως είναι «πολιτικό κόμμα σκοπός του οποίου είναι να αποτρέψει την εξάπλωση της βίας στην κοινωνία».

Παρά το επίσημο εμπάργκο στη μετάδοση πληροφοριών για την υπόθεση, το σλοβάκικο τηλεοπτικό δίκτυο TA3 πρόβαλε βίντεο με τον φερόμενο ως δράστη να δηλώνει πως «δεν συμφωνεί με την κυβερνητική πολιτική» και να αναφέρεται ειδικά στην απόφαση της κυβέρνησης Φίτσο να κλείσει η δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση RTVS, εναντίον της οποίας οργανώνονται διαδηλώσεις επί εβδομάδες.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Εστόκ, ανακοινώνοντας πως αυξάνονται τα μέτρα προστασίας πολιτικών προσώπων και δημοσιογράφων, κάλεσε ταυτόχρονα τους πολιτικούς όλων των παρατάξεων να σταματήσουν «να υποκινούν μίσος εναντίον αντιπάλων τους μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης».

Ο ηγέτης της φιλελεύθερης αντιπολίτευσης Μιχάλ Σιμέτσα ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του επ’ αόριστον, συμπεριλαμβανομένης διαδήλωσης εναντίον της κυβέρνησης που επρόκειτο να γίνει το βράδυ.

Συνεδρίαση της σλοβάκικης εθνικής αντιπροσωπείας που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη αναβλήθηκε επίσης επ’ αόριστον.

Οι αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν καταδίκασε την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, η οποία έγινε την Τετάρτη 15 Μαΐου, και δήλωσε ότι η αμερικανική πρεσβεία στη Σλοβακία είναι έτοιμη να βοηθήσει την κυβέρνηση της Μπρατισλάβας. Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. «Θορυβήθηκα ακούγοντας αναφορές για κάποια επίθεση στον σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο» είπε ο Μπάιντεν.

«Καταδικάζουμε αυτήν τη φρικιαστική πράξη βίας. Η πρεσβεία μας βρίσκεται σε στενή επαφή με την κυβέρνηση της Σλοβακίας και είναι έτοιμη να βοηθήσει».

Τον αποτροπιασμό του για τη δολοφονική επίθεση κατά του σλοβάκου ομολόγου του εξέφρασε σε μήνυμά του στα social media, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Shocked by the heinous attack against the Prime Minister of Slovakia Robert Fico. Such acts of violence have no place in our societies. I wish him a speedy recovery. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 15, 2024

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδίκασε έντονα την «κακή επίθεση» στον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο. «Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας και υπονομεύουν τη δημοκρατία, το πιο πολύτιμο κοινό μας καλό».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι αυτές τις στιγμές σκέφτεται τον πρωθυπουργό Φίτσο και την οικογένειά του.

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico. Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good. My thoughts are with PM Fico and his family. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 15, 2024

Συγκλονισμένος από την είδηση ​​για την επίθεση στον Σλοβάκο πρωθυπουργό Φίτσο δήλωσε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, μετά την κυβερνητική συνεδρίαση στη Χάντλοβα. «Τίποτα δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογήσει τη βία ή παρόμοιες επιθέσεις. Σκέφτομαι τον πρωθυπουργό και την οικογένειά του», είπε ο Μισέλ.

I am shocked at the news of the attack on Slovakian PM Fico after a meeting of the Slovak Cabinet in Handlova. Nothing can ever justify violence or such attacks. My thoughts are with the Prime Minister and his family. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 15, 2024

Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κατήγγειλε την επίθεση στον Φίτσο ως «ειδεχθές έγκλημα». Στο τηλεγράφημά του προς την ομόλογό του της Σλοβακίας, Σουζάνα Τσαπούτοβα, ανέφερε τα κάτωθι: «Με αγανάκτηση έμαθα για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ρόμπερτ Φίτσο, του πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Σλοβακίας. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτό το ειδεχθές έγκλημα. Τον ξέρω ως γενναίο και αποφασιστικό άνδρα. Ελπίζω ότι τα χαρακτηριστικά του αυτά θα τον βοηθήσουν να ξεπεράσει αυτήν τη δύσκολη κατάσταση».

