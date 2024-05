Σοκ στη Σλοβακία: Πυροβόλησαν τον φιλορώσο πρωθυπουργό – «κινδυνεύει η ζωή του»

Ο σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο δέχθηκε πυροβολισμούς, το μεσημέρι της Τετάρτης, στην πόλη Χάντλοβα και τραυματίστηκε μετά από μια κυβερνητική συνεδρίαση.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο TA3 μετέδωσε ότι σημειώθηκαν τέσσερις πυροβολισμοί και μία σφαίρα χτύπησε τον Φίτσο στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, Λούμπος Μπλάχα, επιβεβαίωσε ότι ο Φίτσο πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε.

Ενας αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς και ότι είδε έναν άνδρα να συλλαμβάνεται από την αστυνομία.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο δράστης πυροβόλησε τον σλοβάκο πρωθυπουργό όταν αυτός πήγε προς το μέρος πολιτών που περίμεναν στην άκρη του δρόμου για τους χαιρετήσει.

Οι σωματοφύλακές του τον μετέφεραν αμέσως στο θωρακισμένο αυτοκίνητό του, το οποίο απομακρύνθηκε, ενώ αστυνομικοί συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη.

Ο Φίτσο μεταφέρθηκε πρώτα στο τοπικό νοσοκομείο. Η σλοβακική υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων έστειλε ελικόπτερο στην Χάντλοβα για τη μεταφορά του 59χρονου πρωθυπουργού σε καλύτερο νοσοκομείο, στην πόλη Μπάνσκα Μπίστριτσα, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Οι αρμόδιοι έκριναν ότι η μεταφορά του στην πρωτεύουσα Μπρατισλάβα, θα ήταν χρονοβόρα.

Ο Φίτσο εξελέγη, για τέταρτη φορά, πρωθυπουργός της Σλοβακίας τον Οκτώβριο και λίγες εβδομάδες αργότερα, ανακοίνωσε ότι διακόπτει τη βοήθεια της χώρας του στην Ουκρανία.

Σοκ και αποτροπιασμός

Η πρόεδρος της Σλοβακίας, Ζουζάνα Τσαπούτοβα, οι επικεφαλής των κομμάτων της σλοβακικής αντιπολίτευσης, καθώς και ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, Πετρ Φιάλα, εξέφρασαν αμέσως τον αποτροπιασμό τους για την απόπειρα δολοφονίας του Φίτσο, καταδίκασαν την επίθεση και του ευχήθηκαν γρήγορη ανάρρωση.

Την επίθεση καταδίκασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Twitter, στην οποία έγραψε: «Σοκαρισμένος από την αποτρόπαιη επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο. Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν καμία θέση στις κοινωνίες μας. Του εύχομαι γρήγορη ανάρρωση.

Με τη σειρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έγραψε στο Twitter: «Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας και υπονομεύουν τη δημοκρατία, το πολυτιμότερό μας αγαθό», έγραψε στο Twitter.

Ο Βίκτορ Ορμπαν, φίλος και στενός σύμμαχος του Φίτσο στην Ευρωπαϊκή Ενωση, έγραψε ότι είναι βαθιά σοκαρισμένος και ότι προσεύχεται για την υγεία του και για τη γρήγορη ανάρρωσή του.

Δηλώσεις έκαναν και άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες, ανάμεσά τους ο γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς και ο Πέτερι Ορπο, πρωθυπουργός της Φινλανδίας.

