«Πολιτικά τα κίνητρα του δράστη» της απόπειρας δολοφονίας του Ρόμπερτ Φίτσο

Εξαιρετικά κρίσιμη παρέμενε το βράδυ της Τετάρτης η κατάσταση της υγείας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, σε βάρος του οποίου σημειώθηκε δολοφονική απόπειρα νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Ο σλοβάκος πρωθυπουργός παραμένει στο χειρουργείο όπου υποβάλλεται σε επέμβαση και η κατάστασή του είναι «εξαιρετικά σοβαρή», σημείωσε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους το βράδυ ο υπουργός Αμυνας της χώρας Ρόμπερτ Κάλινακ.

«Αυτό που συνέβη σήμερα θα μας στοιχειώνει για πολλά χρόνια (…). Αυτή τη στιγμή όλοι σκεφτόμαστε την κατάσταση του πρωθυπουργού μας Ρόμπερτ Φίτσο», πρόσθεσε ο Κάλινακ, εκφράζοντας την ελπίδα «ότι είναι αρκετά δυνατός για να αντιμετωπίσει τα τραύματα».

Οι Αρχές θεωρούν ότι ο ένοπλος που πυροβόλησε τον Ρόμπερτ Φίτσο «είχε πολιτικά κίνητρα», δήλωσε από την πλευρά του στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν μέλη της κυβέρνησης ο υπουργός Εσωτερικών Ματούς Σουτάι Εστοκ. Ο ίδιος έκανε λόγο για «επίθεση κατά της δημοκρατίας και του κράτους».

Νωρίτερα, το πρωθυπουργικό γραφείο είχε αναφέρει ότι ο Φίτσο βρισκόταν «μεταξύ ζωής και θανάτου» αφότου δέχθηκε «πολλές σφαίρες» το μεσημέρι από έναν άνδρα τη στιγμή που εξερχόταν από κυβερνητική συνεδρίαση.

Fico taken to hospital. His condition is unknown.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή ο Φίτσο μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Μπάνσκα Μπιστρίτσα και όχι σε νοσοκομείο της Μπρατισλάβα καθώς η μεταφορά του σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας θα διαρκούσε περισσότερο.

Μια εκπρόσωπος του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε ο σλοβάκος πρωθυπουργός είπε στο Reuters ότι ο Φίτσο διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο της πόλης Χάντλοβα και ότι οι ζωτικές του λειτουργίες είχαν σταθεροποιηθεί.

Footage earlier showing the Prime Minister of Slovakia, Robert Fico arriving at F. D. Roosevelt University Hospital in the City of Banská Bystrica after being Airlifted from Handlova to the West, following an Assassination Attempt which left him in Critical Condition. pic.twitter.com/HuXBTVfPzF

Η πρόεδρος της χώρας Ζουζάνα Τσαπούτοβα καταδίκασε τη «βάρβαρη και ανεύθυνη» επίθεση που δέχτηκε ο πρωθυπουργός ενώ σοκαρισμένοι δήλωσαν σε ανακοινώσεις τους ευρωπαίοι ηγέτες από την επίθεση.

Ο άνδρας που άνοιξε πυρ κατά του σλοβάκου πρωθυπουργού ανακοινώθηκε πως βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών Αρχών.

Πληροφορίες που κυκλοφόρησαν σε σλοβακικά ΜΜΕ και social media αναφέρουν ότι πίσω από την απόπειρα δολοφονίας βρίσκεται ο λογοτέχνης Γιουράι Τσιντούλα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση.

🔴 NEW: Mr Fico’s suspected attacker has been named in the media as Juraj Cintula, a 71-year-old man from Levice, a town in western Slovakia

He is alleged to have owned the gun used in the shooting legally and is under arrest

Follow the latest ⬇️https://t.co/9TjeNVJZQm pic.twitter.com/HxAfI3e0l8

