Ο αρχηγός της Χεζμπολάχ προειδοποιεί το Ισραήλ για «μάχη μέχρις εσχάτων»

Με «μάχη μέχρις εσχάτων» απείλησε το Ισραήλ ο αρχηγός της Χεζμπολάχ την Τετάρτη, την επομένη της δολοφονίας του δεύτερου στην ιεραρχία της παλαιστινιακής Χαμάς στη Βηρυτό, σε περίπτωση που το Τελ Αβίβ κηρύξει τον πόλεμο στον Λίβανο.

«Δεν φοβόμαστε τον πόλεμο… Οποιος διανοηθεί τον πόλεμο μαζί μας, θα το μετανιώσει», διεμήνυσε ο σεΐχης Χασάν Νασράλα σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ένα 24ωρο μετά το πλήγμα που αποδίδεται στο Ισραήλ και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Σάλεχ αλ Αρούρι και άλλων πέντε στελεχών της Χαμάς σε ένα προπύργιο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Ο Χασάν Νασράλα υπογράμμισε ότι η δολοφονία του Σάλεχ αλ Αρούρι συνιστά «επικίνδυνο έγκλημα» που διαβεβαίωσε ότι «δεν θα μείνει ατιμώρητο».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) δεν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στη Βηρυτό, αλλά γνωστοποίησαν ότι προετοιμάζονται «για όλα τα σενάρια» μετά από αυτήν.

Εκτός από τον Αρούρι και τα άλλα στελέχη της Χαμάς που δολοφονήθηκαν την Τρίτη, ο Νασράλα απέτισε φόρο τιμής και στα δεκάδες θύματα της διπλής βομβιστικής επίθεσης στην πόλη Κερμάν του Ιράν, κοντά στον τάφο του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, του επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος δολοφονήθηκε από αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος το 2020.

Συνδέοντας τα θύματα ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων σε Παλαιστίνη, Λίβανο, Ιράκ και Υεμένη, υποστήριξε ότι «το αίμα τους, οι θυσίες τους και όσα έχουν υπομείνει» δεν θα είναι μάταια και θα οδηγήσουν σε θετικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

BREAKING: HEZBOLLAH LEADER NASRALLAH SPEECH ON WHETHER LEBANON WILL GO TO WAR AGAINST ISRAEL

“If war is waged against us, the requirements of national interests force us to go to war until the end.

If the enemy launches a war on Lebanon, our fighting will be without ceilings,… pic.twitter.com/csO9kx4wLf

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) January 3, 2024