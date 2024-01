Νεκρός ο Νο2 της Χαμάς από ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό

Ο δεύτερος στην ιεραρχία της πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς, ο 57χρονος Σάλαχ αλ Αρούρι, σκοτώθηκε το απόγευμα της Τρίτης από ισραηλινό πλήγμα με drone στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπου είχε εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια. Την είδηση, που αρχικά μετέδωσαν τοπικά και διεθνή ΜΜΕ, επιβεβαίωσαν με ανακοινώσεις τους αξιωματούχοι της τρομοκρατικής οργάνωσης και των υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου.

Πρόκειται για την πρώτη φορά από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας που το Ισραήλ εξαπολύει επίθεση στην πρωτεύουσα της χώρας. Μέχρι στιγμής οι συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της λιβανέζικης Χεζμπολάχ –συμμάχου της Χαμάς– περιορίζονταν σε παραμεθόριες περιοχές.

Το προσκείμενο στη Χεζμπολάχ τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen μετέδωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή ανέρχεται σε έξι. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς.

Explosion in Dahiyeh suburb south of Beirut. Cause and casualties still unclear. pic.twitter.com/Zt16ulczf6

Η Χαμάς επιβεβαίωσε τη δολοφονία του δεύτερου στην ιεραρχία της οργάνωσης, αναφέροντας πως «ο αντιπρόεδρος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο σεΐχης Σάλαχ αλ Αρούρι μαρτύρησε σε σιωνιστική επίθεση στη Βηρυτό».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, που μεταδόθηκε από το επίσημο κανάλι της Χαμάς, το Al-Aqsa TV, εκτός από τον αλ Αρούρι σκοτώθηκαν και δύο διοικητές των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, του στρατιωτικού βραχίονα της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Γεννηθείς το 1966 στην Αρουρα της Δυτικής Οχθης, ο Σάλαχ αλ Αρούρι ήταν μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς από το 2010 και δεύτερος στην ιεραρχία της οργάνωσης, μετά τον Ισμαήλ Χανίγια, από το 2017.

Ηταν επίσης ο επικεφαλής της Χαμάς στη Δυτική Οχθη και είχε κατηγορηθεί από το Ισραήλ ως «εγκέφαλος» πολλών επιθέσεων.

Είχε περάσει περισσότερα από 20 χρόνια σε ισραηλινές φυλακές, συνολικά, ενώ το 2010 απελάθηκε στη Συρία, όπου έμεινε για τρία χρόνια προτού ταξιδέψει στην Τουρκία. Τα τελευταία χρόνια είχε εγκατασταθεί στον Λίβανο.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι κατήγγειλε ως «έγκλημα» το ισραηλινό πλήγμα στο προάστιο της Βηρυτού που οδήγησε στον θάνατο του Νο2 της πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς.

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι «αυτό το νέο ισραηλινό έγκλημα έχει στόχο να παρασύρει τον Λίβανο σε μια νέα φάση αντιπαράθεσης» με το Τελ Αβίβ.

Το παράρτημα της Φατάχ, της παράταξης του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, στη Ραμάλα αντέδρασε από την πλευρά του καλώντας σε γενική απεργία την Τετάρτη, σε μία κίνηση η οποία αποδεικνύει τη δημοτικότητα της Χαμάς στη Δυτική Οχθη, όπως σχολίασαν ισραηλινά ΜΜΕ.

Footage showing the aftermath of the Israeli attack on the Dahiyeh suburbs, south of Beirut which killed Hamas deputy chief Salahi al-Arouri and at least two other Qassam leaders. pic.twitter.com/213KKwo8Qg

