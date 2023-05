Νταλάρα: Πώς η Ελλάδα πέτυχε να αναδιαρθρώσει το χρέος της

Κάτι ανάμεσα σε εαρινή σύναξη της σοσιαλδημοκρατίας αλλά και της ελληνικής επιχειρηματικότητας εξελίχθηκε η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που διεξήχθη την Τρίτη, υπό τον τίτλο «Ελληνική κρίση: Μαθήματα για το μέλλον» και με τη συμμετοχή του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης (2012-2015) Βαγγέλη Βενιζέλου και του Τσαρλ Νταλάρα, του αμερικανου οικονομολόγου ο οποίος ως πρώην πρόεδρος του IFF (Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου) υπήρξε ο «διαιτητής» της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και άνθρωπος-κλειδί του διεθνούς παράγοντα στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης.

Στη συζήτηση που φιλοξενήθηκε στο «King George», της πλατείας Συντάγματος, με αφορμή τόσο την επικείμενη έκδοση του βιβλίου του Τσαρλς Νταλάρα «How the Largest Debt Restructuring in History Helped Save Greece and Preserve the Eurozone» όσο και το ευπώληττο βιβλίο του κ. Βενιζέλου «Εκδοχές Πολέμου 2009-2022», δεν είχαν σημασία μόνο τα όσα ειπώθηκαν από τους ομιλητές –που και αυτά θα ήταν αρκετά για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον της επικαιρότητας. Ενδιαφέρον είχε και ποιοι έδωσαν το «παρών»: από τους πρώην Πρωθυπουργούς Κώστα Σημίτη και Λουκά Παπαδήμο μέχρι τους επιχειρηματίες Ευάγγελο Μυτιληναίο και Μαριάννα Λάτση και από τον πρώην υπουργό Γιάννης Μανιάτη μέχρι τον πρόεδρο της Eurobank Γιώργο Ζανιά.

«Η Ελλάδα έχει κάνει ενθαρρυντική πρόοδο για την ισχυροποίηση και την ανάπτυξη της οικονομίας της και είναι στην κατεύθυνση για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας», εκτίμησε ο 74χρονος Νταλάρα, ο οποίος αναφέρθηκε στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας καθώς και στις καθοριστικές αποφάσεις που ελήφθησαν για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους.

Ερωτηθείς τι έπεισε τους πιστωτές να δεχθούν το κούρεμα του ελληνικού χρέους, ο Τσαρλς Νταλάρα εξέφρασε την άποψη ότι οι περισσότεροι από τους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής των ελληνικών τραπεζών, ήταν βαθιά αφοσιωμένοι στην έννοια και την πραγματικότητα της ύπαρξης της Ευρώπης.

«Οταν τους τηλεφωνούσα και τους έλεγα πως θα έπρεπε να δεχθούν μείωση ακόμη και 50%, αντιστέκονταν, αλλά τελικά συμφωνούσαν. Αυτό κατά μεγάλο μέρος οφείλεται στη δέσμευσή τους στο μέλλον της Ευρωζώνης και επίσης στο γεγονός ότι συνειδητοποιούσαν την πραγματικότητα. Αν αναγκαζόταν η Ελλάδα να φύγει από την Ευρωζώνη, θα ακολουθούσε η Ιταλία. Για κάθε τράπεζα που είχε έκθεση ενός ευρώ στην Ελλάδα, υπήρχαν άλλες που είχαν τρία και τέσσερα στην Ιταλία. Οι ευρωπαίοι τραπεζίτες έκαναν τεράστια λάθη κατά την περίοδο από το 2000 έως το 2009. Πίστευαν πως αν υπάρξει πρόβλημα στην Ελλάδα, η Γερμανία θα τη στηρίξει με κάποιον τρόπο. Τους προσέλκυε η απόδοση των ελληνικών ομολόγων, μολονότι το αξιόχρεο της Ελλάδας μειωνόταν. Η ιδέα μιας Ευρώπης που θα μπορούσε να έχει διαλυθεί εξαιτίας και των τραπεζιτών ήταν κάτι που δεν μπορούσαν να το αντέξουν», είπε ο Τσαρλ Νταλάρα για να προσθέσει:

«Εκείνο που με φόβισε περισσότερο ήταν η σχέση μου με κάποιους βορειοευρωπαίους εταίρους, οι οποίοι είχαν αρχίσει να πείθονται πως θα μπορούσαν να αναγκάσουν την Ελλάδα να φύγει από την Ευρωζώνη, χωρίς να υποστεί η Ευρωζώνη σοβαρή ζημιά. Αυτό είναι παραίσθηση. Άκουγα ανθρώπους που μιλούσαν με μεγάλη ευκολία για το Grexit και σκεφτόμουν: δεν βλέπουν; Θα ήταν πολύ μεγάλο το τίμημα εάν συνέβαινε αυτό».

Ο Νταλάρα άσκησε κριτική στην τρόικα, λέγοντας πως «έκανε λάθη και έγιναν πράγματα για την ελληνική οικονομία που δεν έπρεπε να γίνουν».

Εξήρε τον κ. Βενιζέλο για τη στάση του και σημείωσε πως άφησε το υπουργείο Αμυνας «για να μπει σε έναν πόλεμο».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News