Netflix: Ενα «Στέμμα» για τη δυναστεία των Κένεντι

Εχοντας ολοκληρώσει το ιστορικό δράμα «Το Στέμμα», με θέμα τη βρετανική βασιλική οικογένεια, από τη δεκαετία του 1930 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1990, το Netflix στρέφει το βλέμμα του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να παρουσιάσει την ιστορία μιας πολιτικής δυναστείας που έχει χαρακτηριστεί ως η γαλαζοαίματη των ΗΠΑ – της οικογένειας Κένεντι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου, η νέα σειρά μυθοπλασίας που ετοιμάζει η πλατφόρμα ροής θα επικεντρώνεται στην οικογένεια που κυριάρχησε στην πολιτική σκηνή της Αμερικής στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, μέλη της οποίας εξελέγησαν πανηγυρικά, φλέρταραν με τη χλιδή του Χόλιγουντ και υπέστησαν ακραίες τραγωδίες.

Ακολουθώντας τα βήματα του πολυβραβευμένου «Στέμματος», το οποίο κέρδισε πάνω από 70 σημαντικά βραβεία και το παρακολούθησαν πάνω από 73 εκατομμύρια νοικοκυριά παγκοσμίως το 2020, η νέα σειρά θα καταγράψει τη ζωή και την εποχή του προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, αλλά θα ξεκινήσει την εξιστόρηση της πορείας της οικογένειάς του από τη δεκαετία του 1930, πολλά χρόνια πριν κάποιο μέλος της κατέβει υποψήφιο στην πολιτική αρένα.

Εμπνευσμένη από το βιβλίο του Φρέντρικ Λόγκεβολ, «JFK: Η Ενηλικίωση στον Αμερικανικό Αιώνα, 1917-1956», η σειρά θα κινηθεί πέρα ​​από όσα διδάσκονται στα ιστορικά εγχειρίδια, μοιραζόμενη «προσωπικές αλήθειες» για τον πρόεδρο Τζον Κένεντι, τα αδέλφια του και την μετέπειτα Πρώτη Κυρία, Τζακλίν Κένεντι – παρουσιάζοντας τα ζενίθ και τα ναδίρ της πολιτικής τους καριέρας και της προσωπικής τους ζωής.

Το Netflix επιβεβαίωσε ότι η σειρά θα ξεκινήσει με τον Τζο Κένεντι τον πρεσβύτερο, τον πατριάρχη της οικογένειας – τον οποίο θα υποδυθεί ο δύο φορές υποψήφιος για Οσκαρ, ιρλανδο-γερμανός ηθοποιός, Μάικλ Φασμπέντερ. Μέσα από την ιστορία του επιχειρηματία, πολιτικού και κάποτε πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Βρετανία, και της συζύγου του, Ρόουζ, το κοινό θα γνωρίσει τα εννέα παιδιά της οικογένειας και τα φιλόδοξα σχέδια για τις καριέρες τους.

Η σειρά τιτλοφορείται απλά «Κένεντι» και δημιουργός της είναι ο Σαμ Σο, παραγωγός των ιστορικών σειρών «Μανχάταν», με θέμα το ομότιτλο σχέδιο κατασκευής της πρώτης ατομικής βόμβας στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1940, και «Masters of Sex», μια βιογραφία του δρα. Ουίλιαμ Μάστερς, που, μαζί με τη βοηθό του, πραγματοποίησε τις πιο πρωτοποριακές μελέτες για την ανθρώπινη σεξουαλικότητα στη δεκαετία του 1950.

«Η ιστορία των Κένεντι είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε στην αμερικανική μυθολογία – κάτι ανάμεσα στον Σαίξπηρ και το “Τόλμη και Γοητεία”», εξηγεί στους Times ο Σο, προσθέτοντας ότι είναι ενθουσιασμένος που θα συνεργαστεί με τον βετεράνο αμερικανό σεναριογράφο και συγγραφέα, Ερικ Ροθ, και τον βραβευμένο δανό σκηνοθέτη, Τόμας Βίντερμπεργκ, για να μεταφέρει στη οθόνη το έπος της οικογένειας Κένεντι.

Σύμφωνα με το Netflix, η σειρά θα αποκαλύψει «τις προσωπικές ζωές, τους έρωτες, τις αντιπαλότητες και τις τραγωδίες που διαμόρφωσαν την πιο εμβληματική δυναστεία στη σύγχρονη ιστορία και βοήθησαν στη δημιουργία του κόσμου στον οποίο ζούμε σήμερα». Η πρώτη σεζόν διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1930 και καταγράφει τη μετεωρική άνοδο του ζεύγους Τζο και Ρόουζ και των εννέα νεαρών τέκνων τους – μεταξύ των οποίων και ο «επαναστάτης» και χαρισματικός Τζακ.

Το «Στέμμα», η πρώτη πρωτότυπη σειρά του Netflix που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχε συνολικά 60 επεισόδια σε ένα διάστημα έξι σεζόν, και έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα μπλοκμπάστερ της πλατφόρμας – με την έκτη και τελευταία σεζόν του, που ολοκληρώθηκε το 2023, να εξασφαλίζει 18 υποψηφιότητες στα τηλεοπτικά βραβεία Εmmy.

Το ιστορικό δράμα εποχής εισήγαγε ένα νεαρότερο κοινό στα δρώμενα της σύγχρονης βασιλικής οικογένειας. Σύμφωνα με το Netflix, η σελίδα της Wikipedia αφιερωμένη στον Οίκο των Ουίνδσορ, είχε 1.500 επισκέπτες την ημέρα – οι οποίοι αυξήθηκαν σε 266.000 ημερησίως μετά την προβολή της σειράς – με συνολικά 2,1 εκατομμύρια κλικ έκτοτε.

Η νέα σειρά αναμένεται να παρουσιάσει μυθοπλαστικές εκδοχές βασικών ιστορικών στιγμών της οικογένειας Κένεντι, μεταξύ των οποίων θεωρίες γύρω από τις δολοφονίες των Τζακ και Ρόμπερτ Κένεντι, τις φερόμενες ερωτικές σχέσεις της Μέριλιν Μονρόε με τους δύο αδελφούς, καθώς και τη διαδρομή της Τζάκι Κένεντι προς τον τίτλο της πιο δημοφιλούς Πρώτης Κυρίας στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ.

Το Netflix δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ούτε την ημερομηνία που θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα, ούτε την ημερομηνία της κυκλοφορίας της σειράς «Κένεντι» στο τηλεοπτικό τoυ πρόγραμμα.

