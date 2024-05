Νετανιάχου: Θα συνεχιστεί η επιχείρηση στη Ράφα

Η κυβέρνηση του Ισραήλ διεμήνυσε εκ νέου το απόγευμα της Τρίτης ότι δεν προτίθεται να καταθέσει τα όπλα στη Γάζα –και ειδικότερα στη Ράφα– εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της στο πλαίσιο μίας συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς. Είχε προηγηθεί η κατάληψη της παλαιστινιακής πλευράς της συνοριακής διέλευσης της Ράφα, μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την εξέλιξη ως «ένα πολύ σημαντικό βήμα για την καταστροφή των εναπομεινάντων στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χαμάς».

A precise counterterrorism operation to eliminate Hamas terrorists and infrastructure within specific areas of eastern Rafah began overnight, based on intelligence. pic.twitter.com/L2uVEdCVv9

Το απόγευμα, σε νεότερες δηλώσεις του, ο Νετανιάχου σημείωσε πως η τελευταία πρόταση εκεχειρίας που έκανε η Χαμάς απέχει μακράν από τις βασικές θέσεις του Ισραήλ, γεγονός που όπως πρόσθεσε καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της στρατιωτικής πίεσης στη Γάζα, προκειμένου να επιτευχθεί και ο στόχος της επιστροφής των ομήρων που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Ξεκινήσαμε να επιχειρούμε στη Ράφα. Αντικαταστήσαμε τις σημαίες της Χαμάς με σημαίες του Ισραήλ. Θα συνεχίσουμε μέχρι την απόλυτη νίκη», διαβεβαίωσε.

Το ίδιο σκεπτικό ανέπτυξε και ο υπουργός Αμυνας της χώρας Γιοάβ Γκάλαντ, ο οποίος προειδοποίησε ότι ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να «εντείνει» τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς «σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας», εάν δεν υπάρξει πρόοδος στο θέμα της απελευθέρωσης των ομήρων.

«Είμαστε έτοιμοι να συμβιβαστούμε για να φέρουμε πίσω τους ομήρους, όμως αν δεν έχουμε άλλη επιλογή, θα εντείνουμε την επιχείρηση σε όλη τη Λωρίδα –στον νότο, στο κέντρο και στον βορρά», δήλωσε ο Γκάλαντ εν μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων στο Κάιρο, όπου το Ισραήλ έστειλε αντιπροσωπεία έπειτα από εβδομάδες άκαρπων συνομιλιών.

«Η επιχείρηση αυτή θα συνεχιστεί έως ότου εξοντώσουμε τη Χαμάς στην περιοχή της Ράφα και σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας ή μέχρι να επιστρέψει ο πρώτος όμηρος», προσέθεσε.

Hamas terrorists have the blood of Israeli children on their hands. We will not cease operating in Rafah until Hamas is destroyed, or until the first hostage returns home.

We may compromise in order to bring the hostages home, but if that option is removed, we will act. pic.twitter.com/pTaVO50gS0

