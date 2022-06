Νέος ρωσικός βομβαρδισμός σε ιστορική μονή της Ουκρανίας

Ενας ιστορικός ξύλινος ναός της Λαύρας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Σβιατογκίρσκ, μίας από τις κύριες ορθόδοξη μονές της Ουκρανίας, την οποία επισκέπτονταν χιλιάδες προσκυνητές κάθε χρόνο πριν από τον πόλεμο, καταστράφηκε έπειτα από νέο βομβαρδισμό των Ρώσων έκανε γνωστό το Σάββατο ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπενθυμίζοντας, παράλληλα, ότι μοναχοί τραυματίστηκαν και σκοτώθηκαν από άλλο ρωσικό πλήγμα στο μοναστήρι, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Το ρωσικό πυροβολικό έπληξε και πάλι σήμερα τη Λαύρα του Σβιατογκίρσκ», στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ανέφερε ο επικεφαλής της ουκρανικής κυβέρνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου και δημοσιοποίησε ένα βίντεο στο οποίο η Σκήτη των Αγίων Πάντων διακρίνεται να έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Λαύρα του Σβιατογκίρσκ, ένας από τους τρεις πιο ιερούς τόπους της Ουκρανίας για τους ορθοδόξους, φιλοξενεί 300 αμάχους, μεταξύ των οποίων 60 παιδιά, που έχουν καταφύγει εκεί για να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς. Ωστόσο, πριν λίγες ημέρες, η μονή δέχθηκε βομβαρδισμούς «από τους οποίους σκοτώθηκαν τέσσερις μοναχοί και τραυματίσθηκαν σοβαρά τέσσερις άλλοι».

Η Σκήτη «είχε καταστραφεί για πρώτη φορά τη σοβιετική εποχή. Στη συνέχεια ανοικοδομήθηκε. Και τώρα πυρπολήθηκε από το ρωσικό στρατό», πρόσθεσε ο Ζελένσκι και ζήτησε να αποβληθεί από την UNESCO η «βάρβαρη» Ρωσία.

«Ο κύριος ναός της Λαύρας του Σβιατογκίρσκ, ενός ιερού του ορθόδοξου κόσμου που έχει γίνει καταφύγιο για τους πρόσφυγες καίγεται μετά από επίθεση της Ρωσίας», δήλωσε από την πλευρά του ο σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Μιχαΐλο Ποντολιάκ, κατηγορώντας τους εισβολείς ότι τίποτα για εκείνους τίποτα δεν είναι ιερό και υποσχέθηκε πως η Ουκρανία θα απωθήσει τον «διάβολο».

The main temple of the Sviatohirsk Lavra, a shrine of the Orthodox world that has become a shelter for the refugees is on fire after 🇷🇺 attack. A real devilish grin of the "Russian barbaric world", for which nothing is sacred. 🇺🇦 will drive the devil back behind the Iron Curtain.

Ο μοσχοβίτικος κλάδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, που διαχειρίζεται αυτή τη μονή, είχε αναφέρει προηγουμένως πως η πυρκαγιά στη Σκήτη είχε εκδηλωθεί «έπειτα από εχθροπραξίες». «Δεν υπάρχουν άμεσα πληροφορίες για τα θύματα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ίδια Εκκλησία, η οποία διέρρηξε τις σχέσεις της με τη Ρωσία.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας υποστήριξε από την πλευρά του πως οι μονάδες του, που είναι ανεπτυγμένες βόρεια του Σβιατογκίρσκ, «δεν διεξάγουν μάχες» σε αυτή την περιοχή και κατηγόρησε τα ουκρανικά στρατεύματα ότι «έβαλαν φωτιά» στη μονή, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

The wooden 1912 church of the monastery of Sviatohirsk Lavra in Donetsk Oblast is burning because of a Russian attack, officer of the🇺🇦95 brigade Yuriy Kochevenko said.

The church belonged to the Moscow Patriarchate which said the air attack caused fire. https://t.co/he7Hzy3x71 pic.twitter.com/0xqOvPiv94

