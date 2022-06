Ουκρανικό «όχι» σε συνομιλίες μέχρι να υποχωρήσουν οι Ρώσοι

Το Κίεβο διεμήνυσε το Σάββατο ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα να διαπραγματευτεί με την Μόσχα έως ότου οι ρωσικές δυνάμεις υποχωρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο προς τα σύνορα της Ουκρανίας με την Ρωσία.

Τις δηλώσεις αυτές έκανε ο σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι Μιχαΐλο Ποντολιάκ όταν ρωτήθηκε σχετικά με την πρόταση του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να μεσολαβήσει για συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος συμπλήρωσε 101 ημέρες.

«Μέχρι να λάβουμε τα όπλα στο σύνολο τους, έως ότου ενισχύσουμε τις θέσεις μας, έως ότου απωθήσουμε (τις ρωσικές δυνάμεις) όσο το δυνατόν πιο πίσω στα σύνορα της Ουκρανίας, δεν υπάρχει κανένα νόημα να διεξάγουμε διαπραγματεύσεις», δήλωσε σε τηλεοπτική μετάδοση ο Ποντόλιακ.

Την Παρασκευή ο ουκρανός αξιωματούχος είχε προβλέψει ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει έως και έξι μήνες ακόμη, λόγω των παραπάνω παραγόντων (περισσότερα εδώ).

Περαιτέρω, ο σύμβουλος του ουκρανού προέδρου εκτίμησε, μέσω ανάρτησής του στο Twitter, πως αποτελεί «μονόδρομο», για την παγκόσμια ασφάλεια, όχι μόνο την ασφάλεια της Ουκρανίας, η αποστρατικοποίηση και αποναζιστικοποίηση – όρος που επιστρέφεται, λοιπόν, στη Μόσχα – της Ρωσίας. Με τα δικά του λόγια, «προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια ασφάλεια, η Ρωσία πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί (να απαλλαγεί από τους πυραύλους κρουζ), να αποναζιστικοποιηθεί (απαγόρευση της Z-ιδεολογίας), να πατάξει την προπαγάνδα (ιδιωτικοποίηση της τηλεόρασης)», ενώ θα χρειαστεί και να υπάρξουν «διεθνή δικαστήρια και καταδίκη των εγκληματιών πολέμου». «Απλώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος», κατέληξε.

In order to ensure global security, 🇷🇺 must go through demilitarization (get rid of cruise missiles), denazification (ban on Z-ideology), depropagandization (TV privatization) and international tribunals followed by sentencing war criminals. There is simply no other way. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 4, 2022

Ο επικεφαλής των ουκρανών διαπραγματευτών Νταβίντ Αραχάμια επίσης δήλωσε πως η Ουκρανία θέλει να ενισχύσει τις στρατιωτικές της θέσεις στο πεδίο, με τη βοήθεια των νέων παραδόσεων όπλων από τους συμμάχους της, πριν επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία.

Την περίοδο αυτή, η Ουκρανία, η οποία εκτιμά ότι η Ρωσία έχει ήδη καταλάβει περίπου το 20% του εδάφους της (περισσότερα εδώ), λαμβάνει ολοένα και πιο ισχυρά όπλα από τη Δύση. Μεταξύ άλλων, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραδώσουν στην Ουκρανία συστήματα πυραύλων ακριβείας HIMARS που θα της επιτρέψουν να πλήξει ρωσικές θέσεις από μεγαλύτερη εμβέλεια.

Αξίζει να αναφερθεί πως την Παρασκευή το βράδυ οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως ανακατέλαβαν το 20%, σχεδόν, του εδάφους που είχαν χάσει στην στρατηγική για τον πόλεμο πόλη Σεβεροντονέτσκ κατά τη διάρκεια σφοδρών μαχών με τη Ρωσία (περισσότερα εδώ).

Δυσαρέσκεια στην Ουκρανία για τις δηλώσεις Μακρόν

Σημειώνεται πως μερικές ώρες νωρίτερα από τη δήλωση Ποντολιάκ, ο Μακρόν, ο οποίος επιδιώκει να διατηρήσει τον διάλογο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, δήλωσε ότι η Δύση δεν πρέπει να ταπεινώσει τη Ρωσία, ώστε να μπορεί να κρατήσει τις πόρτες ανοιχτές για μια λύση που θα επιτευχθεί μέσω της διπλωματίας.

⚡️Macron warns against 'humiliating' Russia despite Putin's 'historic' mistake. French President Emmanuel Macron said it is crucial that Russia is not “humiliated” so it would be possible to find a diplomatic solution after the fighting in Ukraine stops. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 4, 2022

Αυτή η θέση θα μπορούσε να ταπεινώσει τη Γαλλία, ήταν η απάντηση του Κιέβου επ’ της αυτής της τοποθέτησης. Σύμφωνα με τον ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα: «Οι εκκλήσεις για αποφυγή ταπείνωσης της Ρωσίας μπορούν μόνο να ταπεινώσουν τη Γαλλία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Επειδή η Ρωσία αυτοταπεινώνεται. Καλύτερα να επικεντρωθούμε στο πώς να βάλουμε τη Ρωσία στη θέση της. Αυτό θα φέρει ειρήνη και θα σώσει ζωές».

Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 4, 2022

