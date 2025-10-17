Νέο σχέδιο Τραμπ: Πώς ο Σι θα «πληρώσει» την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ εργάζεται για τη δημιουργία ενός «Ταμείου Νίκης» για την Ουκρανία, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από νέους δασμούς στην Κίνα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέθεσε στον Σκοτ ​​Μπέσεντ, τον υπουργό Οικονομικών, να παρουσιάσει το σχέδιο στους ευρωπαίους ομολόγους του ενόψει της επίσκεψης του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, την Παρασκευή.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι έχει χάσει την υπομονή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και έχει θέσει ως προτεραιότητα τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μετά την επιτυχία του στη Γάζα.

Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σε μια συνάντηση ομολόγων του στο ΝΑΤΟ, την Τετάρτη, ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να υποστηρίξουν το Κίεβο «με τρόπους που μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κάνουν», σε περίπτωση που η Ρωσία συνεχίσει να αποφεύγει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Οι συζητήσεις στις Βρυξέλλες επικεντρώθηκαν στην πιθανή παράδοση πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς και στη χρηματοδότηση της ένοπλης αντίστασης της Ουκρανίας στη ρωσική εισβολή για πέμπτο συνεχή χρόνο.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε εντολή στον πρεσβευτή μας και σε εμένα να πούμε στους ευρωπαίους συμμάχους μας ότι θα συμφωνούσαμε, είτε ονομάζατε τους δασμούς στην Κίνα «δασμό επί του ρωσικού πετρελαίου» ή «δασμό νίκης της Ουκρανίας», δήλωσε ο Μπέσεντ σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον, την Τετάρτη.

«Αλλά οι ουκρανοί ή ευρωπαίοι σύμμαχοί μας πρέπει να είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν. Θα ανταποκριθούμε αν οι ευρωπαίοι εταίροι μας πορευτούν μαζί μας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς 500% στις εισαγωγές από την Κίνα, με τα έσοδα να χρησιμοποιούνται για την αγορά όπλων για τον στρατό της Ουκρανίας, σημείωσε η Telegraph.

Το σχέδιο έχει στόχο να ασκήσει τη μέγιστη οικονομική πίεση στον Πούτιν – η πολεμική μηχανή του οποίου εξαρτάται από την κινεζική υποστήριξη – ώστε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Τραμπ και τον Ζελένσκι.

Διπλωματικές πηγές στην Ουάσινγκτον δήλωσαν στην Telegraph ότι η ιδέα της επιβολής κυρώσεων στην Κίνα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, είχε προηγουμένως συναντήσει εμπόδια από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Το Πεκίνο έχει χαρακτηριστεί από τα κράτη του ΝΑΤΟ ως «αποφασιστικός παράγοντας» του πολέμου της Ρωσίας, αλλά πολλά από τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, αρνήθηκαν να χαρακτηρίσουν την Κίνα «εχθρό».

Ο Ντένις Σμιχάλ, υπουργός Αμυνας της Ουκρανίας, δήλωσε στους συμμάχους την Τετάρτη, ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί 120 δισ. δολάρια για να χρηματοδοτήσει έναν ακόμη χρόνο πολέμου το 2026.

Οι συζητήσεις στην έδρα του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες, επικεντρώθηκαν στο πώς θα συγκεντρωθεί το ήμισυ αυτού του ποσού, το οποίο ο Σμιχάλ είπε ότι θα πρέπει να προέλθει από τους υποστηρικτές του Κιέβου.

Ενα δεύτερο «σημαντικό ζήτημα» ήταν οι δωρεές «πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, τους οποίους έχουν οι εταίροι μας. Το όνομα αυτών των πυραύλων, όλοι γνωρίζουν, απολύτως, είναι ευρέως γνωστό», πρόσθεσε ο Σμιχάλ.

Οι αποστολές πυραύλων Tomahawk αναμένεται να βρίσκονται στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης, την Παρασκευή, όταν ο Ζελένσκι και ο Τραμπ θα συναντηθούν στον Λευκό Οίκο.

Ερωτηθείς για την έκκληση του Ζελένσκι σχετικά με τους πυραύλους, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη ότι εξετάζει «άλλες επιλογές».

«Θέλουν να επιτεθούν. Θα πάρω μια απόφαση για αυτό», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ευρωπαϊκές πηγές του ΝΑΤΟ δήλωσαν ότι υποστηρίζουν την κίνηση, η οποία θα έδινε στην Ουκρανία μεγαλύτερη δυνατότητα να χτυπήσει ρωσικούς στόχους βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας, αλλά αναγνωρίζουν ότι η απόφαση βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια του Τραμπ.

Εάν συμφωνήσει, αναμένεται ότι τα ευρωπαϊκά έθνη θα πρέπει να πληρώσουν τον λογαριασμό για τους πυραύλους και την εκπαίδευση μέσω του προγράμματος PURL του ΝΑΤΟ, το οποίο παραδίδει αμερικανικά όπλα στο Κίεβο με την πληρωμή ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

«Ειρήνη μέσω της ισχύος»

Χωρίς να κατονομάσει το όπλο, ο Χέγκσεθ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να παράσχει την «δύναμη πυρός» που χρειάζεται η Ουκρανία για να επιτύχει «ειρήνη μέσω της ισχύος».

«Αν υπάρχει κάτι που έχουμε μάθει υπό τον Πρόεδρο Τραμπ, αυτό είναι η ενεργός εφαρμογή της ειρήνης μέσω της ισχύος. Την ειρήνη την αποκτάς όταν είσαι δυνατός, όχι όταν χρησιμοποιείς σκληρά λόγια ή κουνάς το δάχτυλό σου. Την αποκτάς όταν έχεις ισχυρές και πραγματικές ικανότητες που σέβονται οι αντίπαλοι», είπε.

Ο ίδιος πρόσθεσε αργότερα: «Τώρα, αν αυτός ο πόλεμος δεν τελειώσει, αν δεν υπάρχει δρόμος προς την ειρήνη βραχυπρόθεσμα, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τους συμμάχους μας, θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να επιβάλλουν μέτρα στη Ρωσία για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά της.

«Εάν πρέπει να κάνουμε αυτό το βήμα, το “υπουργείο Πολέμου” των ΗΠΑ είναι έτοιμο να κάνει το καθήκον του με τρόπους που μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κάνουν».

Οι ΗΠΑ είναι η μόνη χώρα που κατασκευάζει και πουλάει Tomahawk στους στενότερους συμμάχους της σε όλο τον κόσμο.

