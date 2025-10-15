Ρούτε για ρωσικά drones: Πρέπει να ενισχύσουμε την αντίδραση του ΝΑΤΟ

Το ΝΑΤΟ εντείνει τις προσπάθειες ενίσχυσης της άμυνάς του απέναντι σε ρωσικές προκλήσεις, καθώς η Μόσχα αυξάνει τη δραστηριότητά της και τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου κρατών-μελών.

Οι υπουργοί Αμυνας της Συμμαχίας συναντώνται την Τετάρτη στις Βρυξέλλες, με βασικά θέματα την αεροπορική ασφάλεια, την αντιμετώπιση των εισβολών ρωσικών αεροσκαφών και drones και την περαιτέρω στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία.

Αναφερόμενος στις πολλαπλές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ευρώπης από drones, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε τόνισε ότι «κάνουμε αυτό για το οποίο εκπαιδευτήκαμε και έχει αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα», αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της αντίδρασης απέναντι σε ασύμμετρες απειλές, όπως η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οπως σημείωσε η Ελενα Αποστολίδου, ανταποκρίτρια του ΑΠΕ-ΜΠΕ στις Βρυξέλλες, ο Ρούτε απέστειλε ισχυρό μήνυμα ενότητας λέγοντας ότι, «η ΕΕ και το ΝΑΤΟ συνεργάζονται πολύ καλά. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγώ, οι αρμόδιοι επίτροποι, όλοι συνεργαζόμαστε ώστε να αξιοποιούμε τα πλεονεκτήματα των δύο οργανισμών. Το ΝΑΤΟ είναι ισχυρό στα δύσκολα θέματα, στον καθορισμό προτύπων, τις δυνατότητες, τη στρατιωτική διάσταση. Η ΕΕ έχει την τεράστια “ήπια δύναμη” της εσωτερικής αγοράς και της οικονομικής στήριξης, καθώς και την ευθυγράμμιση των κρατών-μελών. Αυτός ο συνδυασμός είναι κρίσιμος. Οι Ρώσοι προσπαθούν να μας διχάσουν. Δεν τα καταφέρνουν. Συνεργαζόμαστε πολύ καλά».

Ο ίδιος επανέλαβε με έμφαση ότι η Συμμαχία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε πιθανό στόχο επίθεσης. «Αν επιχειρήσουν οτιδήποτε εναντίον του ΝΑΤΟ, έχουμε όλα τα μέσα και την εξουσία να υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό του εναέριου και του εδαφικού χώρου του ΝΑΤΟ», δήλωσε.

Χέγκσεθ: Η Ευρώπη πρέπει να αγοράσει περισσότερα όπλα για την Ουκρανία

Η Ουκρανία παραμένει στο επίκεντρο της ατζέντας, με τον υπουργό Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ να συναντάται με τους 31 ομολόγους του στις Βρυξέλλες.

O Χέγκσεθ, προσερχόμενος σήμερα στη συνάντηση, δήλωσε ότι αναμένει από τις χώρες της Συμμαχίας να αγοράσουν ακόμα περισσότερα όπλα μέσω των ΗΠΑ για να παράσχουν στην Ουκρανία βοήθεια, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Οπως ανέφερε η Μαρία Αρώνη, ανταποκρίτρια του ΑΠΕ-ΜΠΕ στις Βρυξέλλες, ο αμερικανός υπουργός Αμυνας είπε ότι οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ στην «ιστορική» Σύνοδο της Χάγης πριν από μερικούς μήνες, σύντομα θα μεταφραστούν σε στρατιωτικές δυνατότητες.

Ενα μέρος αυτών αποτελεί και «η πρωτοβουλία PURL όπου οι ευρωπαϊκές χώρες αγοράζουν αμερικανικά όπλα, τα οποία μεταφέρονται στο ΝΑΤΟ για τον αγώνα στην Ουκρανία, ώστε να επέλθει η ειρήνη σε αυτή τη σύγκρουση», εξήγησε.

«Αν υπάρχει κάτι που μάθαμε υπό τον πρόεδρο Τραμπ, είναι η ενεργός εφαρμογή της ειρήνης μέσω της ισχύος. Ειρήνη αποκτάς όταν είσαι δυνατός, όταν έχεις ισχυρές και πραγματικές δυνατότητες που σέβονται οι αντίπαλοί σου. Πιστεύω ότι αυτό κάνει το ΝΑΤΟ, πιστεύω ότι αυτό κάνει η πρωτοβουλία PURL. Αναμένω ότι περισσότερες χώρες θα κάνουν ακόμη περισσότερα, ότι θα αγοράσουν ακόμη περισσότερα για να παράσχουν στην Ουκρανία βοήθεια για να φέρει αυτή τη σύγκρουση σε μια ειρηνική ολοκλήρωση».

Τέλος, ο Χέγκσεθ τόνισε ότι ο Τραμπ επιδιώκει την ειρήνη και στην Ουκρανία και εξέφρασε την ελπίδα «να δούμε το τέλος του πολέμου» και εκεί, όπως έγινε στη Γάζα και σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ελσίνκι: Η Ρωσία θα αποτελεί απειλή για το ΝΑΤΟ και μετά το τέλος του πολέμου

Η Ρωσία θα εξακολουθήσει να αποτελεί μεγάλη απειλή για το ΝΑΤΟ και αφού τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, τόνισε ο φινλανδός υπουργός Αμυνας, Αντι Χάκανεν, προσερχόμενος στη Σύνοδο, ενώ πρόσθεσε ότι έχει παρατηρηθεί νέα αύξηση των ρωσικών δυνάμεων.

Ο Χάκανεν σημείωσε ότι η Ρωσία καταναλώνει στρατιωτικούς πόρους με γοργούς ρυθμούς και εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την Κίνα.

Από την πλευρά του ο εσθονός υπουργός Αμυνας, Χάνο Πεβκούρ, δήλωσε ότι η χώρα του εντάχθηκε στο τέταρτο πακέτο της πρωτοβουλίας PURL, η συμφωνία για το οποίο θα οριστικοποιηθεί πολύ σύντομα, ίσως ήδη από σήμερα.

Η συμβολή της Εσθονίας θα ανέλθει σε 12 εκατ. δολάρια, εξήγησε ο Πεβκούρ, ενώ πρόσθεσε ότι έχει παρατηρήσει πως έχει μειωθεί η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Ο σουηδός ομόλογός του, Παλ Γιόνσον, επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει νέους πόρους στο PURL και κάλεσε τις άλλες χώρες να συνεχίσουν να ενισχύουν τη βοήθειά τους προς το Κίεβο.

«Παρατηρούμε τη λάθος πορεία όσον αφορά την υποστήριξη προς την Ουκρανία. Μειώνεται. Θέλουμε να δούμε περισσότερες ενέργειες με στόχο την ενίσχυση και την αύξηση της οικονομικής βοήθειας και των στρατιωτικών δωρεών στην Ουκρανία», τόνισε ο Γιόνσον.

Ολλανδία: Πρέπει να βρούμε τρόπους να καταρρίπτουμε τα ρωσικά drones

Ο ολλανδός υπουργός Αμυνας, Ρούμπεν Μπρέκελμανς, δήλωσε ότι η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ χρειάζεται να διδαχθεί από τις εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εθνικό εναέριο χώρο της Πολωνίας και να βρει έναν πιο αποδοτικό τρόπο για να τα καταρρίπτει από το να χρησιμοποιεί για το λόγο αυτό μαχητικά αεριωθούμενα F-35.

Ο Μπρέκελμανς είπε επίσης στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, ότι η χώρα του σχεδιάζει να δαπανήσει 90 εκατομμύρια ευρώ σε drones για την Ουκρανία.

Ο ολλανδός υπουργός πρόσθεσε ότι περισσότερες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να αυξήσουν τη συνεισφορά τους στο PURL, το πακέτο στρατιωτικού εξοπλισμού και πυρομαχικών για την Ουκρανία.

Ο ίδιος εξέφρασε την υποστήριξη της χώρας του στις προσπάθειες του ΝΑΤΟ για την ενοποίηση των διαφορετικών κανονισμών και κανόνων εμπλοκής των συμμάχων στις αποστολές στην ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας.

«Είναι πολύ σημαντικό να εργασθούμε πάνω σ’ αυτούς τους κανονισμούς και να τους ενοποιήσουμε περισσότερο», πρόσθεσε ο Μπρέκελμανς.

