Το επόμενο εμβόλιο για τον καρκίνο θα είναι προληπτικό;

Ενα νέο εμβόλιο που βασίζεται στη χρήση νανοσωματιδίων ρίχνουν οι επιστήμονες στη μάχη κατά του καρκίνου,

Οπως αναφέρει σε δημοσίευμα του το περιοδικό Newsweek επιστήμονες του Πανεπιστημίου Amherst στη Μασαχουσέτη δοκίμασαν το εμβόλιο σε πειραματόζωα και διαπίστωσαν ότι μπορεί να αντιμετωπίσει το μελάνωμα, τον παγκρεατικό καρκίνο και τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού.

Πιο συγκεκριμένα, το 88% των εμβολιασμένων ποντικών παρέμειναν χωρίς όγκους (ανάλογα με τον τύπο καρκίνου) ενώ το εμβόλιο μείωσε τη διάδοση του καρκίνου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρόλαβε πλήρως τις μεταστάσεις.

«Σχεδιάζουμε τα νανοσωματίδια ώστε να ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα μέσω πολλαπλών οδών, σε συνδυασμό με ειδικά αντιγόνα, μπορούμε να προλάβουμε την ανάπτυξη όγκων με αξιοσημείωτα ποσοστά επιβίωσης» δήλωσε ο καθηγητής βιοϊατρικής μηχανικής Πραμπχάνι Ατουκοράλε, πρώτος συγγραφέας της μελέτης η οποία δημοσιεύθηκε στο Cell Reports Medicine.

Ο Ατουκοράλε τόνισε ακόμη ότι αν το εμβόλιο αποδειχθεί κατάλληλο για τον άνθρωπο, αυτό θα μπορούσε να χορηγείται ως προφύλαξη, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους έχουν προδιάθεση ή αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης συγκεκριμένων καρκίνων.

Ο μηχανισμός

Το πρώτο πείραμα συνδύασε το σύστημα νανοσωματιδίων με πεπτίδια μελανώματος (αντιγόνα) που ενεργοποιούν την ανοσοαπόκριση. Η διαμόρφωση αυτή ενεργοποίησε Τ-κύτταρα, τα οποία αναγνωρίζουν και επιτίθενται στον συγκεκριμένο καρκίνο.

Τρεις εβδομάδες αργότερα το 80% των ποντικιών που είχαν εμβολιαστεί παρέμειναν χωρίς όγκους και επέζησαν μέχρι το τέλος της μελέτης, συνολικά 250 ημέρες. Τα πειραματόζωα που εμβολιάστηκαν με άλλα θεραπευτικά εμβόλια ή παρέμειναν ανεμβολίαστα, ανέπτυξαν όγκους και κανένα δεν επέζησε πάνω από 35 ημέρες. Οι νανοσωματιδιακά εμβολιασμένες ομάδες επίσης προστατεύτηκαν από τη μετάσταση του καρκίνου στους πνεύμονες.

«Η προσέγγισή μας αναπτύσσει ένα νέο εμβόλιο εστιάζοντας στη δημιουργία ενός υπερ-ενισχυμένου νανοσωματιδίου, το οποίο συνδυάζει πολλαπλούς ανοσοενεργοποιητές» εξηγεί ο στο Newsweek ο Ατουκοράλε.

Στις πρώτες δοκιμές χρησιμοποιήθηκαν αντιγόνα ειδικά για τον τύπο καρκίνου, αλλά η ανάπτυξη αντιγόνων για διαφορετικούς τύπους καρκίνου απαιτεί ολική αλληλουχία γονιδιώματος ή πολύπλοκες βιοπληροφορικές αναλύσεις. Γι’ αυτό σε επόμενες δοκιμές χρησιμοποιήθηκαν νεκρά καρκινικά κύτταρα από τον όγκο γνωστά ως λύμα καρκινικών κυττάρων (tumor lysate).

Μετά τον εμβολιασμό τα πειραματόζωα εκτέθηκαν σε μελάνωμα, παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα (ο πιο κοινός τύπος παγκρεατικού καρκίνου) και σε τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού που είναι συχνά μια επιθετική μορφή καρκίνου.

Αποτελέσματα: Στο 88% των πειραματοζώων ο παγκρεατικός καρκίνος δεν εξαπλώθηκε, ενώ το ίδιο συνέβη σε σημαντικό ποσοστό στον καρκίνο του μαστού (75%) και στο μελάνωμα (69%).

Οι ερευνητές σχεδιάζουν να επεκτείνουν την τεχνολογία σε θεραπευτικό εμβόλιο. Απαιτούνται βέβαια περαιτέρω μελέτες για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του εμβολίου και στον άνθρωπο.

