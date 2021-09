Νέο σκάνδαλο στο Μπάκιγχαμ, τώρα με άνθρωπο του Καρόλου

Νέο σκάνδαλο ταράσσει τον βρετανικό θρόνο καθώς ένας στενός συνεργάτης του πρίγκιπα Καρόλου, κάποιος Μάικλ Φόσετ, 51 ετών, παραιτήθηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε δωροδοκηθεί με ενάμισι εκατομμύριο λίρες από έναν σαουδάραβα επιχειρηματία. Με τι είδους περιποιήσεις θα εξοφλούσε τον Μαχφούζ Μαρέι Μουμπάρακ μπιν Μαχφούζ ο Φόσετ; Θα τον βοηθούσε να πάρει τη βρετανική υπηκοότητα και μαζί της και έναν τιμητικό τίτλο.

Την υπόθεση έφεραν στο φως δημοσιεύματα των εντύπων Sunday Times και Mail on Sunday. Η ιστορία σχετίζεται με το «Ιδρυμα του Πρίγκιπα», έναν φορέα φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Οπως μεταδίδουν πλέον τα διεθνή Μέσα, ο Φόσετ μεθόδευε συντονισμό των πρότζεκτ του εν λόγω ιδρύματος υπέρ του Σαουδάραβα – άρα, εκτός από την υπηκοότητα και τα λιλιά της ματαιοδοξίας, μάλλον είχε και κάποιο ψαχνό η υπόθεση. Εξάλλου υπήρχε ήδη νταραβέρι μεταξύ τους, αφού ο Μαχφούζ ήταν χρηματοδότης του ιδρύματος του Καρόλου.

Μάλιστα ο ίδιος ο Κάρολος, το 2016 σε μια ιδιωτική τελετή στο Μπάκιγχαμ, απένειμε στον Σαουδάραβα τον χορταστικό τίτλο «Commander of the Most Excellent Order of the British Empire», παρά το γεγονός ότι η Βρετανική Αυτοκρατορία εξηφανίσθη από προσώπου Γης προ πολλών ετών .

Οι αποκαλύψεις των δύο βρετανικών Μέσων αφορούν τις υποσχέσεις που έδωσε ο Φόσετ στον Μαχφούζ αναφορικά με τον τίτλο που τελικά έλαβε καταβάλλοντας αντίτιμο 1,5 εκατομμύριο λιρών. Η υπόθεση ερευνάται από το ίδρυμα. Ο πρόεδρός του, Ντάγκλας Κόνελ ονόματι, δήλωσε ότι «η προσωρινή παραίτηση του Φόσετ από τη θέση του CEO επιτρέπει στους διαχειριστές να ερευνήσουν το περιστατικό» και τόνισε ότι ο Φόσετ «έχει προσφερθεί να συνεργαστεί πλήρως».

Το ενάμιση εκατομμύριο μάλλον κατέληξε υπέρ δύο ακινήτων που αποτελούν περιουσία του «Ιδρύματος του Πρίγκιπα» και, συνεπώς, συνδέονται με τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Από τα στοιχεία αλληλογραφίας των Φόσετ – Μαχφούζ τα οποία παρουσίασαν τα δύο δημοσιογραφικά Μέσα προκύπτει ότι ο Σαουδάραβας δεσμευόταν να πληρώσει και άλλα λεφτά μόλις αποκτούσε τον τίτλο που επιθυμούσε.

Επειτα από την πρόσφατη διαπόμπευση του πρίγκιπα Αντριου, εις βάρος του οποίου ασκήθηκε αγωγή περί σεξουαλικής κακοποίησης, το σκάνδαλο Φόσετ έρχεται να προσθέσει ακόμη μία βαριά σκιά πάνω στο βρετανικό παλάτι, κυρίως επειδή ο Φόσετ είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος του Καρόλου.

