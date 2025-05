Νέο σφυροκόπημα του Ισραήλ εναντίον των Χούθι στην Υεμένη

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε σήμερα, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, υποδομές που ελέγχονται από τους Χούθι στην Υεμένη, μεταξύ των οποίων ήταν το αεροδρόμιο και οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην πρωτεύουσα Σαναά. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «έθεσε εκτός λειτουργίας» το αεροδρόμιο και έβαλε στο στόχαστρο «σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» στην περιοχή της πρωτεύουσας καθώς και μια τσιμεντοβιομηχανία, λίγο βορειότερα. «Χτυπήθηκαν οι διάδρομοι απογείωσης, αεροσκάφη και υποδομές», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι Χούθι προειδοποίησαν αμέσως ότι θα απαντήσουν στα πλήγματα αυτά. «Η επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη» ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους. Το τηλεοπτικό κανάλι των ανταρτών Al-Massirah μετέδωσε ότι πραγματοποιήθηκαν πλήγματα στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, σε τρεις σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και σε μια τσιμεντοβιομηχανία της περιφέρειας Αμράν. Οπως και χθες, το Al-Massirah κατηγόρησε τις ΗΠΑ για συμμετοχή στα πλήγματα αυτά. Η Ουάσινγκτον αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή της.

Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε νωρίτερα μια πρωτοφανή προειδοποίηση εκκένωσης για το διεθνές αεροδρόμιο της Υεμένης στη Σαναά. Είναι η πρώτη φορά που οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) εκδίδουν προειδοποίηση εκκένωσης στην Υεμένη, που απέχει πάνω από 1.000 μίλια από το Ισραήλ. Η προειδοποίηση ανέφερε ότι διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο, όσοι δεν εγκαταλείψουν το διεθνές αεροδρόμιο.

Το πλήγμα έρχεται σε αντίποινα στην επίθεση των Χούθι με πύραυλο κοντά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν που προκάλεσε ζημιές και τραυματισμούς. «Το εν λόγω αεροδρόμιο λειτουργούσε ως βασικός κόμβος για τη μεταφορά όπλων και επιχειρησιακού προσωπικού του καθεστώτος των Χούθι, γεγονός που καταδεικνύει ξεκάθαρα την ωμή εκμετάλλευση πολιτικών υποδομών από την τρομοκρατική οργάνωση» υποστήριξε ο ισραηλινός στρατός.

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε σε σχετική ανάρτηση των IDF, επλήγησαν αρκετοί κεντρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας εντός και γύρω από την περιοχή της Σαναά. Οι εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιούνταν από το καθεστώς των Χούθι για ενεργειακές ανάγκες και για την κατασκευή υπόγειων τούνελ. Οι επιθέσεις εκτελέστηκαν με ακρίβεια και ελήφθησαν μέτρα για την αποφυγή ζημιών σε αμάχους και πολιτικές υποδομές.

Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) παραμένουν αποφασισμένες να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως απόστασης κατά όλων των απειλών που στρέφονται κατά των πολιτών του κράτους του Ισραήλ, τονίστηκε.

