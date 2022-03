Nέες ωμότητες από τους Ρώσους στην Ουκρανία: «Γάζωσαν» αμάχους που περίμεναν να πάρουν ψωμί

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει βίντεο από μια ακόμη εν ψυχρώ εκτέλεση αμάχων στην Ουκρανία από τις ρωσικές δυνάμεις εισβολής, αυτή τη φορά στην πόλη Τσερνίχιβ στα βόρεια.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Nexta, ρώσοι στρατιώτες άνοιξαν πυρ κατά αμάχων, ενώ περίμεναν να αγοράσουν ψωμί. Στο βίντεο διακρίνονται νεκροί να κείτονται στο έδαφος αμέσως μετά τη ρωσική επίθεση.

In #Chernihiv, #Russian troops opened fire on people who were standing in line for bread, reports Suspilne Chernihiv.

According to the #Ukrainian media, as a result of the shelling, at least 10 people were killed. pic.twitter.com/SDcubYeXif

