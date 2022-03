Βομβαρδισμοί στο Ιρπίν: Ουκρανός προσπαθεί να συνεφέρει τον σκύλο του που έχει παραλύσει από τον φόβο [εικόνα]

Από την πρώτη ημέρα των ρωσικών βομβαρδισμών, οι ουκρανοί άμαχοι που πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς δεν σκέφτηκαν ούτε λεπτό να αφήσουν πίσω τους τα αγαπημένα τους κατοικίδια. Δεκάδες ήταν τα φωτογραφικά κλικ μικρών και μεγάλων να κατευθύνονται προς τα σύνορα αγκαλιά με το αγαπημένο τους ζώο συντροφιάς.

Ιδιες εικόνες και στα καταφύγια με παιδιά και ηλικιωμένους να δίνουν και να αντλούν κουράγια από τα κατοικίδιά τους. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ξένων δικτύων δεκάδες ήταν τα ζώα που διεσώθησαν από τους βομβαρδισμούς χάρη στις ομάδες οργάνωσης των καταφυγίων.

Αναμέσα στις συγκλονιστικές εικόνες που έχει απαθανατίσει ο φωτογραφικός φακός, ξεχωρίζει εκείνη του Ανtρέι Κούλικ τη στιγμή που αγκαλιάζει τον σκύλο του, ο οποίος έχει παραλύσει από τον φόβο του ακούγοντας τους συνεχείς βομβαρδισμούς στο Ιρπίν, συνοικία στα περίχωρα του Κιέβου.

Η φωτογραφία από τον ανταποκριτή και φωτορεπόρτερ των Los Angeles Times στην Ουκρανία, Μάρκους Γιαμ (Marcus Yam) είναι από τη 18η ημέρα της ρωσικής εισβολής και κοινοποιήθηκε από το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

A man is trying to help his paralyzed by fear dog which refuses to go further after shelling.

📍Irpin@yamphoto pic.twitter.com/zSd61f8i16

