Νέες κυρώσεις: Οι Αμερικανοί «τιμωρούν» τουρκικές εταιρείες –αλλά όχι τον Ερντογάν– για τη βοήθεια στη Ρωσία

Σε μία κρίσιμη στιγμή για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, καθώς η Ουάσινγκτον περιμένει με αγωνία την απόφαση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης για την κύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά τουρκικών εταιρειών (και ενός τούρκου υπηκόου) με την κατηγορία ότι βοηθούν τη Ρωσία να παρακάμψει τις κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί από τη Δύση για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Ο αμερικανικές κυρώσεις στρέφονται συγκεκριμένα κατά πέντε εταιρειών: Margiana Insaat Dis Ticaret, Demirci Bilisim Ticaret Sanayiού, Denkar Ship Construction, ID Ship Agency και του ιδιοκτήτη της , Ιλκέρ Ντογρουγόλ και CTL Limited.

Today's actions demonstrate that we continue to target entities involved in expanding Russia's future energy production and export capacities. We will keep working to ensure Russia can never again weaponize its energy resources for political influence. https://t.co/ZmMgYWvc7S

