Νέες δηλητηριάσεις μαθητριών σε σχολεία του Ιράν

Δεκάδες κορίτσια δηλητηριάσθηκαν το Σάββατο σε πολλά σχολεία στο Ιράν, το οποίο συγκλονίζεται εδώ και μήνες από τη μυστηριώδη υπόθεση δηλητηρίασης μαθητριών, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Τουλάχιστον «60 μαθήτριες δηλητηριάσθηκαν σήμερα σε σχολείο θηλέων», στην επαρχία του Χουζεστάν, μετέδωσε το πρακτορείο Iribnews επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

«Μαθήτριες δηλητηριάσθηκαν επίσης σε έξι σχολεία πόλης του βορειοδυτικού Ιράν», σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ άγνωστος αριθμός μαθητριών υπήρξαν θύματα δηλητηρίασης από αέριο και σε ένα δημοτικό σχολείο στο δυτικό Αζερμπαϊτζάν.

Οπως θύμισε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων σε τηλεγράφημά του, πολλά σχολεία του Ιράν, στην πλειονότητά τους σχολεία θηλέων, πλήττονται από αιφνίδιες δηλητηριάσεις από εισπνοή αερίων ή από άλλες τοξικές ουσίες από τα τέλη Νοεμβρίου.

Τα περιστατικά ξεκίνησαν δύο μήνες μετά την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας που πυροδότησε στο Ιράν ο θάνατος της Μάχσα Αμινί, της 22χρονης που είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών της χώρας, η οποία είναι αρμόδια για την επιβολή των ενδυματολογικών απαγορεύσεων που επιφυλάσσει στις γυναίκες η Ισλαμική Δημοκρατία.

Οι δηλητηριάσεις αυτές προκαλούν αδιαθεσία και λιποθυμικά επεισόδια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται η νοσηλεία των θυμάτων.

