Νέα σεισμική δόνηση 5,3 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κύπρο

Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Κύπρο.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC) αρχικά κατέγραψε τη δόνηση στα 5,9 Ρίχτερ, αλλά αναθεώρησε στη συνέχεια το μέγεθος σε 5,3 Ρίχτερ. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών υπολογίζει τον σεισμό στα 5,1 Ρίχτερ.

🧵1/

A magnitude 5.9 earthquake struck near Paphos, Cyprus, at 14:23 UTC (16:23 local), 51 km west of Limassol at a depth of 20 km.#σεισμός #deprem #sismo Shaking was widely felt across Cyprus, Lebanon, and Turkey. No tsunami risk or major damage reported so far. pic.twitter.com/WEDELeyz2F — GeoTechWar (@geotechwar) November 12, 2025

Η δόνηση καταγράφηκε στις 16:23 ώρα Κύπρου, με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή 10 χλμ. βορειοανατολικά της Πάφου και 50 χλμ. δυτικά της Λεμεσού, σε εστιακό βάθος 14 χιλιομέτρων.

Οι σεισμοί των τελευταίων ωρών έχουν γίνει έντονα αισθητοί σε ολόκληρη την Κύπρο και ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας. Εγιναν επίσης αισθητοί στα παράλια της ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα, υπάρχουν αρκετά αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν μεγάλης διάρκειας.

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης, είχε προηγηθεί ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ, με επίκεντρο την περιοχή Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου, και εστιακό βάθος 16,6 χιλιομέτρων.

Πανικόβλητος από την ένταση του σεισμού, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, ενώ παρατηρήθηκαν προβλήματα και στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών.

Η Κύπρος βρίσκεται σε μια σεισμικά ενεργή ζώνη, όμως οι σεισμοί σπανίως προκαλούν σημαντικές ζημιές. Στις μαρτυρίες ανθρώπων που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του EMSC ορισμένοι ανέφεραν ότι ο πρωινός σεισμός έγινε αισθητός μέχρι τον Λίβανο.

Παρά την αναστάτωση που προκάλεσε ο σεισμός στην Κύπρο, ο πρόεδρος τους ΟΑΣΠ καθηγητής Ευθύμης Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός, εκτιμώντας ότι τα 5,3 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός και συνεπώς δεν αναμένεται να υπάρξουν μεγαλύτεροι στη συνέχεια.

Οσο για την αίσθηση της έντασης της δόνησης στην Πάφο και άλλες πόλεις της Κύπρου, εξήγησε ότι το επίκεντρο βρίσκεται ακριβώς κάτω από την πόλη της Πάφου και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που «ήταν τόσο βίαιος» και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο νησί.

Σε κάθε περίεπτωση, σημείωσε, πρόκειται για γνωστό ρήγμα από το οποίο προήλθε η δόνηση και κατά συνέπεια δεν αιφνιδιάσε τους σεισμολόγους.

