Αυτό δεν είναι rebranding, είναι αυτανάφλεξη του Τσίπρα

Τον Ιανουάριο του 2015, 2.246.064 άνθρωποι ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα. Ηταν το 36,34% των ψηφισάντων. Αρκετοί από αυτούς ήταν «αγανακτισμένοι». Αλλοι ήταν θυμωμένοι. Κάποιοι πίστεψαν ότι θα έσκιζε τα μνημόνια. Υπήρχαν όμως ανάμεσά τους και αρκετοί που θεώρησαν ότι ψήφιζαν για σοσιαλισμό. Με την καλή έννοια, την ευρωπαϊκή· κάτι σαν τη σοσιαλδημοκρατία του Ανδρέα, στο πιο φρέσκο και δυναμικό. Μια χαρά είναι ο σοσιαλισμός, μια χαρά ήταν και ο Αλέξης, εντάξει, δεν τα πίστευες και όλα όσα έλεγε, αλλά και τα μισά αρκούσαν.

Δέκα χρόνια και μερικούς μήνες αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε και μας είπε στα μούτρα ότι ήμασταν βλαμμένοι, για να μην πω κάτι άλλο, χειρότερο. Που κανονικά πρέπει να το πω. Στατιστικά μιλώντας, κάποιοι από εσάς που μας διαβάζετε τον είχατε ψηφίσει τότε. Δεν αισθάνεστε από χθες βλαμμένοι, ή αυτό το κάτι άλλο, το χειρότερο;

Διότι τελικά, όπως μας εξήγησε ο κ. Τσίπρας, ο σοσιαλισμός «είναι κάτι σαν τον ορίζοντα και την Ιθάκη, που όσο το πλησιάζεις απομακρύνεται»· άρα δεν υπάρχει. Εβαλε δηλαδή το 2015 πάνω από δύο εκατομμύρια ανθρώπους να ψηφίσουν κάτι ανύπαρκτο. Μια ουτοπία. Ενα ψέμα. Και εκείνοι το έκαναν.

Και καλά, πες ο ίδιος μεγάλωσε, ωρίμασε ή δεν ξέρω τι έκανε και το κατάλαβε. Ή απλώς κατάλαβε ότι δεν περνάει πια το αφήγημα και το γύρισε στον «δημοκρατικό καπιταλισμό», που θα κάνει πιο πολύ γκελ με τους κάθε λογής «σπόνσορες». Πώς έρχεσαι, όμως, έτσι ψύχραιμα και χαλαρά και ακυρώνεις όλο αυτό πάνω στο οποίο βασίστηκε όχι μόνο το κόμμα που σε ανέδειξε, αλλά και η διακυβέρνησή σου; Αυτό δεν είναι rebranding, είναι αυτανάφλεξη.

Και χωρίς καν να ψελίσεις ένα «συγγνώμη». Που τι συγγνώμη να ζητήσεις κιόλας όταν έχεις σύρει μια χώρα πίσω από κάτι που δεν πιστεύεις καν ο ίδιος; Οταν βάζεις έναν λαό σε μια τέτοια περιπέτεια και, όπως ο ίδιος παραδέχεσαι, το όραμα που του πούλησες τότε ήταν μια χίμαιρα;

Πέραν του ότι αυτό που είπε είναι μια τεράστια ανοησία και δεν στηρίζεται πουθενά αλλού παρά μόνο στη δική του άποψη και στη δική του ήττα, ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί τώρα να μεταθέσει την ήττα αυτή σε μια μεταφυσικού τύπου εξήγηση: «Φταίει ο σοσιαλισμός που είναι άπιαστος σαν τον ορίζοντα, όχι εμείς που τα κάναμε μαντάρα».

Μέχρι τις 6 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, δε, ήταν βουλευτής ενός κόμματος που συνεχίζει να ευαγγελίζεται τον σοσιαλισμό ως βασική ιδεολογική του αρχή. Τι τους έλεγε, άραγε, εκεί μέσα όλα αυτά τα χρόνια όταν κουβέντιαζαν πολιτικές; Κοιτούσε μελαγχολικά τον ορίζοντα και τους απήγγελλε Καβάφη; Ή έκρυβε τον Μίλτον Φρίντμαν μέσα στην «Αυγή» και διάβαζε κρυφά κάτω από το έδρανο;

Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να ξέραμε τι σκέφτεται για όλα αυτά ο Σωκράτης Φάμελλος, που προ ημερών ήθελε να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ πακέτο στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και άλλοι «σύντροφοί» του. Εάν θα κάνουν «γαργάρα» τον ποιητικό οίστρο του τέως ηγέτη τους –και τις μπούρδες που του γράφουν οι επικοινωνιολόγοι του– όταν θα τους καλέσει να φτιάξουν κόμμα και να ζητήσουν εκ νέου από τον ελληνικό λαό να τους εμπιστευθεί. Τι θα του πουν; «Αλέξη μου, είσαι σίγουρος ότι αυτή τη φορά το ‘χουμε με τη σωστή ιδεολογία, ή θα μας λες πάλι ποιήματα σε λίγα χρόνια»;

Η όποια Αριστερά δεχθεί να συμπλεύσει με τέτοιες ιδεολογικές αλχημείες και ακροβασίες και να υποκύψει σε τέτοια αυτοακύρωση είναι άξια της μοίρας της. Καλύτερα να διαλυθεί, να πάνε στα σπίτια τους. Να αποδείξουν τουλάχιστον ότι αυτοί είχαν πράγματι ένα όραμα και δεν παρασύρθηκαν απλώς από έναν νεανικό ενθουσιασμό. Το σκέφτεσαι και είναι να τραβάς τα μαλλιά σου: ο άνθρωπος που παρ’ ολίγον να μας φέρει σε ρήξη με το σύμπαν όλο, απλώς περνούσε ιδεολογική εφηβεία. Και εμείς, ως λαός, τον πιστέψαμε.

Τώρα που ωρίμασε και θέλει να μας πουλήσει διανόηση και ρεαλισμό, προσωπικά είμαι πανέτοιμη να τον ακούσω. Μετά από αυτό που είπε, όμως, θα τον ακούσω μόνο αν πάει στο φυσικό του περιβάλλον.

Πιστεύω ότι στη Νέα Δημοκρατία περιμένουν πώς και πώς έναν νέο, άφθαρτο πολιτικό να τους λέει για δημοκρατικούς καπιταλισμούς και άπιαστους ορίζοντες.

