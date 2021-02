Μητσοτάκης σε ΕΕ: Θα μας προλάβει ο ιδιωτικός τομέας για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Την ανάγκη δημιουργίας του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού υπογράμμισε στη Σύνοδο Κορυφής (που διεξάγεται μέσω τηλεδιάσκεψης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως μετέδωσε την Πέμπτη ο ανταποκριτής του Politico, Ντέιβιντ Χέρζενορν, ο έλληνας Πρωθυπουργός προέτρεψε τους επικεφαλής να συναινέσουν για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Όπως φέρεται να δήλωσε: «Όσο πιο γρήγορα συμφωνήσουμε για τα πιστοποιητικά τόσο το καλύτερο. Διαφορετικά ο ιδιωτικός τομέας θα το κάνει για εμάς».

In #EUCO tele-summit #Greece PM @kmitsotakis urged heads to find consensus on vax passports (which nations w/ big tourism sectors see as tool to revive travel) “The sooner we agree on vaccination certificates, the better” he said “Otherwise the private sector will do it for us”

