Μητσοτάκης: Πιθανώς ο Τραμπ έχει δίκιο για την ευρωπαϊκή άμυνα

Στις αιτίες οι οποίες συνέβαλαν στο να υπάρξει εγρήγορση στην Ευρώπη αναφορικά με την αμυντική της θωράκιση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εκδήλωση για τα εγκαίνια της έδρας Στρατηγικής Αυτονομίας στο Παπικό Πανεπιστήμιο Comillas της Μαδρίτης, όπου τη θέση του Διευθυντή Σπουδών αναλαμβάνει ο πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη δύο είναι τα σημεία – κλειδιά που οδήγησαν σε αυτήν την εξέλιξη: η πανδημία και φυσικά η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μάλιστα έδωσε κάποιο δίκιο στον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με τις πιέσεις του προς την Ευρώπη για να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες.

«Θεωρώ ότι ήδη υπήρξαν δύο καθοριστικές στιγμές. Η πρώτη, ασφαλώς, ήταν η πανδημία, όταν διαπιστώσαμε την εξάρτησή μας από εφοδιαστικές αλυσίδες που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε. Στη συνέχεια, βέβαια, ήρθε η στιγμή της “αφύπνισης”, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν συνειδητοποιήσαμε την εξάρτησή μας από τη Ρωσία ως προς την προμήθεια φυσικού αερίου μέσω αγωγών. Ηταν όμως και μια στιγμή που τα πράγματα έγιναν ξεκάθαρα, με την έννοια ότι ξαφνικά κοιτάξαμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και συνειδητοποιήσαμε ότι οι αμυντικές μας δυνατότητες σαφώς δεν βρίσκονταν στο επίπεδο όπου θα έπρεπε, και ότι ίσως ο πρόεδρος Τραμπ είχε δίκιο όταν, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, στράφηκε σε εμάς τους Ευρωπαίους, λέγοντάς μας ότι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κοινή μας άμυνα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε ό,τι αφορά το μέλλον της συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας, ο Πρωθυπουργός σημείωσε: «Η γενική ιδέα είναι ότι χρειαζόμαστε κοινές προμήθειες, χρειαζόμαστε λιγότερα συστήματα, χρειαζόμαστε οικονομία κλίμακας στις αμυντικές βιομηχανίες μας, πρέπει να επενδύσουμε στην τεχνολογία, να εξετάσουμε το μεταβαλλόμενο πεδίο συγκρούσεων στην Ουκρανία και να αντλήσουμε διδάγματα. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια κοινά σημεία όσον αφορά στην άμυνα που μπορούμε να διερευνήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, ευελπιστώ ορισμένες από αυτές τις προτεραιότητες να μπορούν να συμπεριληφθούν και στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο».

Τι θα επισημάνει ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής

Την κρίσιμη διάσταση της προσέγγισης των «360 μοιρών», ώστε κάθε νέα ευρωπαϊκή αμυντική δυνατότητα να προστατεύει όλα τα κράτη-μέλη, ήτοι όχι μόνο όσα βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ, αλλά και όσα βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ενωσης και αντιμετωπίζουν απειλές από τον Νότο, αναμένεται να υπογραμμίσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκινούν την Πέμπτη 23/10 στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη ατζέντα μιας ακόμη πολύ κρίσιμης Συνόδου αναμένεται να βρεθούν η Ουκρανία, η άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η πράσινη μετάβαση, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και το Μεταναστευτικό. Ειδικότερα στην άμυνα και την ασφάλεια αναμένεται να συζητηθούν τα επόμενα βήματα προς την υλοποίηση του Οδικού Χάρτη για την Αμυντική Ετοιμότητα της ΕΕ 2030, ο οποίος παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Στα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της διπλής μετάβασης (πράσινης και ψηφιακής), που αναμένεται να αποτελέσουν βασικό μέρος της συζήτησης των 27 Ευρωπαίων ηγετών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται σύμφωνα με τις ίδιες πηγές να επαναλάβει ότι είναι απαραίτητη η οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, καθώς και μεγαλύτερης ενοποίησης των αγορών μέσω διασυνδέσεων και δικτύων, ώστε να μην είναι υψηλότερες οι τιμές ενέργειες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αναφορικά με τη συζήτηση για την πράσινη μετάβαση και την απανθρακοποίηση, ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει ότι απαιτείται πραγματισμός, ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους, που έχουν τεθεί και την κοινωνική συνοχή και ανταγωνιστικότητα. Αλλωστε, οι κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι το συγκεκριμένο θέμα αναλύει ο κ. Μητσοτάκης με άρθρο του στους Financial Times, όπου μεταξύ άλλων επισήμανε ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη ευελιξία για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ.

Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται, ήδη, στις Βρυξέλλες, καθώς θα συμμετάσχει στο άτυπο δείπνο των ευρωπαίων ηγετών με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, με αφορμή την πρώτη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Αιγύπτου σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών. Κυβερνητικές πηγές προϊδεάζουν ότι η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στη Μέση Ανατολή και την εκεχειρία στη Γάζα, καθώς και στην ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα.

