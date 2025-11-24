Μητσοτάκης: Η Ευρώπη πρέπει να χτίσει τη δική της ψηφιακή κυριαρχία

Τον στρατηγικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρώπη στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και τη σημασία συνεργασιών με ευρωπαϊκές εταιρείες που δημιουργούν ισχυρά θεμελιώδη μοντέλα AI, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που είχε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Mistral AI, Αρθουρ Μενς, στο πλαίσιο του GenAI Summit.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες αποδεικνύουν πως η ευρωπαϊκή τεχνολογική ανάπτυξη δεν είναι καταδικασμένη να εξαρτάται αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι μπορεί να στηριχθεί σε αρχές που αντικατοπτρίζουν τις ευρωπαϊκές αξίες, τη γλωσσική πολυμορφία και την πολιτιστική ταυτότητα της ηπείρου.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέλυσε επίσης την πορεία της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, υπενθυμίζοντας ότι η ίδρυση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το 2019 αποτέλεσε καίριο σημείο καμπής.

Τόνισε ότι η συγκεντρωτική δομή του ελληνικού κράτους διευκολύνει την πρόσβαση σε ενιαία δεδομένα -ιδίως στα δεδομένα υγείας- στοιχείο που καθιστά πιο απλή και πιο αποτελεσματική τη συνεργασία με τεχνολογικές εταιρείες.

Αναφέρθηκε εκτενώς και στη δυνατότητα αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ενίσχυση της παραγωγικότητας του Δημοσίου.

Εφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τις πιλοτικές εφαρμογές στην ανασκόπηση συμβολαιογραφικών εγγράφων, όπου ο απαιτούμενος χρόνος μειώθηκε από δύο ώρες σε μόλις δέκα λεπτά.

Το γεγονός ότι τέτοια εργαλεία δεν απειλούν θέσεις εργασίας, όπως είπε, συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης.

Αναφερόμενος στη Δικαιοσύνη, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να απλοποιήσει διαδικασίες, να περιορίσει τον φόρτο εργασίας και να επιτρέψει στους δικαστές να επικεντρώνονται στην ουσία των υποθέσεων.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, ανέδειξε τη βαθιά αλλαγή που αναμένεται να φέρει η AI, επιτρέποντας εξατομικευμένη μάθηση σε μια εποχή, όπου οι μαθητές ήδη χρησιμοποιούν τέτοια εργαλεία χωρίς επαρκή εποπτεία.

Στο πεδίο των ρυθμίσεων, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις δυσκολίες στην εξισορρόπηση καινοτομίας και προστασίας των πολιτών.

Σημείωσε παράλληλα δύο κρίσιμες απειλές: την ανεξέλεγκτη χρήση ΤΝ από μαθητές, με πιθανές επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία, και τον κίνδυνο χειραγώγησης της δημοκρατίας μέσω προηγμένων εργαλείων παραπληροφόρησης.

Οπως προέκυψε από τη συζήτηση, η Ευρώπη διαθέτει τις προϋποθέσεις για να αναπτύξει δικά της ισχυρά οικοσυστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, υπό την προϋπόθεση ότι θα κινηθεί γρήγορα, με στρατηγική και με γνώμονα τις αξίες της.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News