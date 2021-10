Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας με βάση το διεθνές δίκαιο

Η Ελλάδα και η Σαουδική Αραβία έχουν τις ίδιες γεωπολιτικές προκλήσεις και μια πολύ καλή δυνατή στρατηγική συμμαχία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πρόσθεσε ότι δεν είναι έκπληξη που ο έλληνας πρωθυπουργός έχει πολύ καλές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία

«Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ και είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι περιοχή κοινών ενδιαφερόντων», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης στη συζήτηση που είχε την Τρίτη με τον δημοσιογράφος Τζον Ντεφτέριος στο πλαίσιο του Future Investment Initiative, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ενδεικτικά τα θέματα του μεταναστευτικού, της ενέργειας και της σταθερότητας και τόνισε ότι στο τέλος της ημέρας η χώρα μας είναι πυλώνας σταθερότητας με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.

HE Kyriakos Mitsotakis @kmitsotakis, Prime Minister of Greece, speaking at #FII5 in the presence of HRH Crown Prince Mohammad bin Salman #ImpactOnHumanity pic.twitter.com/qIHceK82xa

— FII Institute (@FIIKSA) October 26, 2021