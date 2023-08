Μητσοτάκης: Ευγνώμονες στους εταίρους και συμμάχους μας για την βοήθειά τους

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε με ανάρτησή του στο Twitter τους συμμάχους της Ελλάδας στην μάχη κατά των καταστροφικών πυρκαγιών.

H ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη στα Αγγλικά:

As Greece is fighting against challenging wildfires, our firefighters, pilots and police men & women have been working tirelessly to protect lives, properties and our forests. But they are not alone. Next to them stand our partners and allies. We are grateful for your help. 🇬🇷🇪🇺

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 23, 2023