Μεξικό: Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης η Σέινμπαουμ σε δημόσια θέα

Σε μια χώρα όπου η έμφυλη βία εξακολουθεί να αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα για εκατομμύρια γυναίκες, ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος της προέδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, άνοιξε έναν έντονο δημόσιο διάλογο για την ασφάλεια, τον σεβασμό και την ισότητα.

Το γεγονός, που καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral, δεν προκάλεσε μόνο οργή, αλλά οδήγησε την πρόεδρο στην απόφαση να καταθέσει μήνυση και να δρομολογήσει την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη σεξουαλική παρενόχληση, μετατρέποντας ένα προσωπικό περιστατικό σε πολιτική πρωτοβουλία με ευρύτερη κοινωνική σημασία.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η πρόεδρος του Μεξικού περπατούσε στο ιστορικό κέντρο της Πόλης του Μεξικού και ένας άνδρας εμφανίστηκε να την πλησιάζει, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ΜΜΕ. Ο άνδρας άγγιξε το στήθος της και προσπάθησε να φιλήσει την πρόεδρο στον λαιμό, καθώς εκείνη χαιρετούσε υποστηρικτές της στο κέντρο της πρωτεύουσας, Τότε ένα μέλος της προεδρικής ασφάλειας, παρενέβη και απομάκρυνε τον άνδρα.

🚨 Un chairo le arrima el chile a la presidenta Claudia Sheinbaum.

🍆

En su afán de recuperar la cercanía con su pueblo güeno y sabio la sacaron a pasear en la calle.

Un depravado la agarró por detrás y le arrimó su chile ante todos.

💀

Se lo quitaron de encima.

🫣

Si la aman.

🥵… pic.twitter.com/Y1fFhVq7lV — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) November 4, 2025

Η Σέινμπαουμ εξήγησε ότι υπέβαλε την μήνυση επειδή ο άνδρας, αφού παρενόχλησε την ίδια, συνέχισε να επιτίθεται σε άλλες γυναίκες και να τις παρενοχλεί πριν συλληφθεί λίγες ώρες αργότερα.

«Αναρωτιέμαι: αν δεν υποβάλω μήνυση, τι θα συμβεί σε άλλες Μεξικανές; Αν αυτό συμβαίνει στην πρόεδρο, τι θα συμβεί σε όλες τις γυναίκες στη χώρα μας;» δήλωσε η ίδια κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η μήνυση κατατέθηκε εναντίον του άνδρα στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Πόλης του Μεξικού, όπου η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί έγκλημα. Ο δράστης, του όνομα του οποίου είναι Ουριέλ Ριβέρα, παραδόθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία για σεξουαλικά εγκλήματα.

Παρά την επίθεση, η μεξικανή πρόεδρος παρέμεινε ευγενική με τον άνδρα και συμφώνησε να βγάλει μια φωτογραφία μαζί του. Στη συνέχεια τον χτύπησε ελαφρά στον ώμο και συνέχισε τον δρόμο της, όπως φαίνεται σε ένα από τα βίντεο.

En un burdo intento de mostrar cercanía Claudia Sheinbaum “salió a caminar” con rumbo a la SEP Donde supuestamente se encontró a un grupo de jóvenes Incluyo un momento de acoso de un hombre con corte militar ¿Distractor o realidad? Usted dirá #SomosRedd pic.twitter.com/GvrpfB6T3x — Noticias RedMX (@noticiasredmx) November 4, 2025

«Αυτός ο άνδρας με πλησίασε ενώ ήταν σε κατάσταση μέθης. Δεν ξέρω αν ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών… Μόνο αφού είδα τα βίντεο κατάλαβα τι είχε πραγματικά συμβεί», είπε μετά το συμβάν η πρόεδρος, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο. Η Σέινμπαουμ εξετάζει τώρα την πλήρη αναθεώρηση της νομοθεσίας περί σεξουαλικής παρενόχλησης.

«Η κυβέρνηση θα εξετάσει εάν αυτή η συμπεριφορά συνιστά ποινικό αδίκημα σε όλες τις Πολιτείες, επειδή έτσι θα έπρεπε, και θα ξεκινήσουμε μια εκστρατεία», ανακοίνωσε η πρόεδρος, αναγνωρίζοντας ότι η ίδια είχε βιώσει παρόμοιες επιθέσεις στα νιάτα της.

Καθώς το Μεξικό είναι ομοσπονδιακό κράτος, οι 32 Πολιτείες του έχουν τους δικούς τους ποινικούς κώδικες και δεν τιμωρούν όλες αυτού του είδους τις συμπεριφορές.

Η παρενόχληση που υπέστη η Σέινμπαουμ, της οποίας η κυβέρνηση υπερασπίζεται τις γυναίκες από τις διακρίσεις και τη βία, αναδεικνύει ένα άλυτο πρόβλημα στη χώρα.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 70% των γυναικών στο Μεξικό άνω των 15 ετών έχουν βιώσει κάποια μορφή βίας τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους.

Επιπλέον, προσθέτοντας μαζί τις γυναικοκτονίες και τις εκ προθέσεως ανθρωποκτονίες, υπάρχουν κατά μέσο όρο 10 δολοφονίες κοριτσιών και γυναικών την ημέρα, και πάλι σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η 63χρονη Σέινμπαουμ είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Μεξικού. Σύμφωνα με έρευνα της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, σχεδόν οι μισές γυναίκες στο Μεξικό έχουν βιώσει σεξουαλική βία τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Η ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών αποτελεί βασική προτεραιότητα για την αριστερή πρόεδρο.

Το περιστατικό έθεσε επίσης ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια της προέδρου, καθώς ο άνδρας φαινόταν να πλησιάζει την Σέινμπαουμ με ευκολία. Οπως και ο προκάτοχός της, ο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, η Σέινμπαουμ δεν χρησιμοποιεί τη στρατιωτική μονάδα που είναι επιφορτισμένη με την προστασία του/της προέδρου της χώρας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News