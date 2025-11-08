Μεξικό: Η χώρα όπου φοβάσαι να είσαι γυναίκα

Η δημόσια σεξουαλική παρενόχληση εναντίον της Κλαούντια Σέινμπαουμ, προέδρου του Μεξικού, από έναν μεθυσμένο άνδρα, έχει προκαλέσει, όπως είναι φυσικό, αγανάκτηση μεταξύ των γυναικών μιας χώρας όπου η βία εναντίον τους είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.

Ο Guardian δημοσιεύει μια σειρά από μαρτυρίες που καταγράφουν τους φόβους και τις εμπειρίες γυναικών που πέφτουν θύματα επιθέσεων σχεδόν καθημερινά. «Αν η πρόεδρος υπέστη επίθεση με τέτοιο επίπεδο προστασίας και με όλους αυτούς τους φρουρούς δίπλα της, τότε όλες μας μπορεί να δεχθούμε επίθεση ανά πάσα στιγμή», δήλωσε η 20χρονη φοιτήτρια Πατρίσια Ρέγες.

Το περιστατικό συνέβη ενώ η Σέινμπαουμ περπατούσε ανάμεσα σε πλήθος στην Πόλη του Μεξικού. Ο άνδρας προσπάθησε να τη φιλήσει στον λαιμό και να την αγκαλιάσει από πίσω, προτού εκείνη απομακρύνει τα χέρια του και επέμβει μέλος της συνοδείας της.

Ο άνδρας συνελήφθη αργότερα και η Σέινμπαουμ δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε μήνυση. «Αυτό είναι κάτι που βίωσα ως γυναίκα, αλλά το βιώνουν όλες οι γυναίκες στη χώρα μας», είπε σε συνέντευξη Τύπου. «Αν δεν υποβάλω καταγγελία, πού αφήνει αυτό όλες τις Μεξικανές; Αν το κάνουν αυτό στην πρόεδρο, τι συμβαίνει με όλες τις άλλες γυναίκες της χώρας;», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για κάποιες γυναίκες, το να βλέπουν την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της χώρας να υφίσταται δημόσια παρενόχληση συνιστά προσωπική προσβολή. «Ηταν πραγματικά ταπεινωτικό», είπε η Μαρία Αντονιέτα ντε λα Ρόσα, φεμινίστρια ακτιβίστρια και καλλιτέχνις. «Ενιωσα θυμό, οργή και ταυτόχρονα ανήμπορη».

Το περιστατικό προκάλεσε ιδιαίτερη οργή, δεδομένων των υψηλών επιπέδων έμφυλης βίας στο Μεξικό, όπου κατά μέσο όρο δέκα γυναίκες δολοφονούνται κάθε μέρα, υπογραμμίζει το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους περισσότερες από 500 γυναίκες δολοφονήθηκαν λόγω του φύλου τους.

«Η σεξουαλική επίθεση είναι το χαμηλότερο επίπεδο στο θερμόμετρο της βίας, το οποίο καταλήγει στη γυναικοκτονία», είπε στον Guardian η Ντε λα Ρόσα. «Οταν ζεις σε μια χώρα με συχνές γυναικοκτονίες, ο κίνδυνος επίθεσης είναι πάντα παρών».

Τα υψηλά ποσοστά έμφυλης βίας έχουν ενισχύσει το φεμινιστικό κίνημα, με δεκάδες χιλιάδες γυναίκες να βγαίνουν στους δρόμους κάθε χρόνο την Ημέρα της Γυναίκας. Η σεξουαλική παρενόχληση με θύμα την πρόεδρο προκάλεσε αγανάκτηση σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα.

«Η πρόεδρος βίωσε αυτό που βιώνουν χιλιάδες γυναίκες στους δρόμους, στους δημόσιους χώρους, στη δουλειά», είπε η Πατρίσια Μερκάδο, βουλευτής του αντιπολιτευόμενου κόμματος Movimiento Ciudadano. «Αυτή η επίθεση, αυτό το άγγιγμα είναι τόσο προσβλητικό για όλες μας».

Σε συνέντευξη Τύπου, γερουσιαστές από διάφορα κόμματα καταδίκασαν την επίθεση εναντίον της Σέινμπαουμ. «Αν αυτό συμβαίνει στην αρχηγό του κράτους, στην ανώτατη διοικητή μας, στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τότε συμβαίνει σιωπηλά κάθε μέρα σε χιλιάδες γυναίκες στη χώρα μας», είπε η Αλεχάνδρα Αριας, γερουσιαστής του κυβερνώντος κόμματος Μορένα.

Η Αλίσια Γκουτιέρες, νοσηλεύτρια 40 ετών, γνωρίζει καλά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στις δημόσιες συγκοινωνίες• συχνά, λέει στον Guardian, οι άνδρες πλησιάζουν υπερβολικά, και κάποτε ένας άνδρας άρχισε να αυνανίζεται μπροστά της μέσα σε λεωφορείο. «Προσπαθώ να μην μπαίνω σε πολύ γεμάτα μέσα μεταφοράς, ή να κάθομαι πάντα δίπλα σε γυναίκα», είπε.

Οταν ρωτήθηκε για το περιστατικό με τη Σέινμπαουμ, η Γκουτιέρες αντέδρασε αγανακτισμένη: «Αν άγγιξαν έτσι την πρόεδρο, τι ελπίδα έχουμε εμείς οι απλοί άνθρωποι;». Το περιστατικό προκάλεσε παρεμβάσεις από γυναίκες πολιτικούς, οι οποίες ανέφεραν ότι θα αναλάβουν δράση για την προστασία των γυναικών από σεξουαλικές επιθέσεις.

«Το έγκλημα που διαπράχθηκε κατά της προέδρου του Μεξικού όχι μόνο παραβίασε την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την αξιοπρέπειά της• ονομάζεται σεξουαλική κακοποίηση και πρέπει να θεωρείται σοβαρό αδίκημα σε ολόκληρη τη χώρα», είπε η Λάουρα Ιτσελ Καστίγιο, επίσης γερουσιαστής του κόμματος Μορένα. «Τις επόμενες ημέρες θα συναντηθούμε με τις επιτροπές ισότητας σε όλη τη χώρα για να επανεξετάσουμε τις νομοθετικές ατζέντες μας και να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο στην πρόληψη, αντιμετώπιση και τιμωρία όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών».

Ωστόσο δεν έδειξαν όλοι οι πολιτικοί την ίδια ευαισθησία, παρατηρεί ο Guardian. Ο Αλεχάντρο Μορένο, αρχηγός του αντιπολιτευόμενου κόμματος PRI, υπαινίχθηκε ότι το περιστατικό ήταν, ίσως, σκηνοθετημένο με σκοπό να αποσπάσει την προσοχή του κοινού από τη βία των καρτέλ. «Είναι η μεγαλύτερη απόσπαση προσοχής• χυδαία, αισχρή και υποκριτική», είπε. «Αυτό κάνει το Μορένα: προσπαθεί να εξαπατήσει την κοινή γνώμη».

Η Ντε λα Ρόσα δήλωσε ότι η κατηγορία «επαναθυματοποιεί» τη Σέινμπαουμ, «επειδή υπονομεύει την αξιοπιστία του ίδιου του θύματος στην αφήγησή του».

Η Σοφία Λάντα, οικιακή βοηθός, είπε ότι θα πρέπει να τιμωρηθεί ο άνδρας που επιτέθηκε στην πρόεδρο της χώρας: «Πολλές γυναίκες υποφέρουν από αυτό. Η Σέινμπαουμ έχει τη δύναμη να αποδώσει δικαιοσύνη».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News