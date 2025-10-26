Μαλαισία: Σε θερμό κλίμα η συνάντηση Τραμπ – Λούλα

Μετά από μήνες έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Βραζιλία λόγω της καταδίκης του Ζαϊρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος, οι πρόεδροι των δύο χωρών είχαν μία συνάντηση σε πολύ καλό κλίμα, στην Κουάλα Λουμπούρ, την Κυριακή.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δήλωσε πως συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη σύνοδο κορυφής της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN ήταν «θετική».

«Συμφωνήσαμε πως οι ομάδες μας θα συναντηθούν αμέσως για να προωθήσουν την αναζήτηση λύσεων στους δασμούς και στις κυρώσεις εναντίον των αρχών της Βραζιλίας», ανέφερε ο Λούλα σε μήνυμα στην πλατφόρμα X.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα μπορούσε να καταλήξει σε κάποιες συμφωνίες στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Λούλα.

Ο Λούλα απάντησε ότι δεν βλέπει λόγο να υπάρχει διαμάχη μεταξύ της Βραζιλίας και των ΗΠΑ.

