Τραμπ: «Κοντά» σε συμφωνία με την Κίνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Κυριακή σειρά συμφωνιών για το εμπόριο και για κρίσιμης σημασίας ορυκτά με τρεις εταίρους των ΗΠΑ στη νοτιοανατολική Ασία.

Η Ουάσινγκτον θέλει να αντιμετωπίσει τις εμπορικές ανισορροπίες και να διαφοροποιήσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες εν μέσω αυστηρότερων περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα.

Ο Τραμπ, που βρίσκεται στην Κουάλα Λουμπούρ για τη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), υπέγραψε συμφωνίες για αμοιβαίο εμπόριο με την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και την Καμπότζη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν δασμολογικό συντελεστή 19% στις περισσότερες εξαγωγές και από τις τρεις χώρες βάσει των συμφωνιών αυτών, σύμφωνα με κοινές ανακοινώσεις που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

Ο Τραμπ υπέγραψε επίσης συμφωνίες με την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία, επιδιώκοντας συνεργασία για τη διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων κρίσιμης σημασίας ορυκτών, εν μέσω ανταγωνιστικών προσπαθειών από το Πεκίνο σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα.

Η Μαλαισία συμφώνησε, μεταξύ άλλων, να απέχει από την απαγόρευση ή την επιβολή ποσοστώσεων στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ κρίσιμης σημασίας ορυκτών ή στοιχείων σπάνιων γαιών, ανέφεραν οι χώρες σε ανακοίνωσή τους. Στην ανακοίνωση, ωστόσο, δεν διευκρινίζεται εάν η δέσμευση της Μαλαισίας ισχύει για ακατέργαστες ή επεξεργασμένες σπάνιες γαίες.

Η Ταϊλάνδη θα καταργήσει τους δασμολογικούς φραγμούς για το 99% περίπου των αγαθών, καλύπτοντας ένα πλήρες φάσμα αμερικανικών βιομηχανικών προϊόντων, τροφίμων και γεωργικών προϊόντων, ανέφεραν οι δύο χώρες.

Η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία και η Καμπότζη δεσμεύτηκαν επίσης να προστατεύσουν τα εργασιακά δικαιώματα και να ενισχύσουν την προστασία του περιβάλλοντος.

Μπέσεντ: Κοντά σε συμφωνία με την Κίνα

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως είναι αισιόδοξος για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με το Πεκίνο και ότι αναμένει να έχει συναντήσεις στην Κίνα και τις ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι θα έχουμε συμφωνία με την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά την έναρξη των συνομιλιών του με τον πρόεδρο της Βραζιλίας. «Θα τους συναντήσουμε αργότερα στην Κίνα και θα τους συναντήσουμε στις ΗΠΑ, είτε στην Ουάσινγκτον είτε στο Μαρ-α-Λάγκο».

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε επίσης ότι κατέληξε σε ένα «πολύ ουσιαστικό πλαίσιο» (συμφωνίας) με τον κινέζο αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ το οποίο θα αποτρέψει τους αμερικανικούς δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα και επιτυγχάνει τη χρονική αναβολή ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα.

Ο Μπέσεντ δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC ότι το πλαίσιο που επιτεύχθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας θα επιτρέψει στον Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ να συζητήσουν περαιτέρω εμπορική συνεργασία την ερχόμενη εβδομάδα.

Η ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνει πιο ισορροπημένο εμπόριο ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, αγορές από την Κίνα αμερικανικής σόγιας και άλλων αγροτικών προϊόντων και έλεγχο της αμερικανικής κρίσης φαιντανύλης.

Σε ερώτηση αν περιμένει ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν με την απειλή δασμών 100% στα κινεζικά προϊόντα, ο Μπέσεντ απάντησε αρνητικά. «Περιμένω ότι θα πάρουμε κάποιους είδους χρονική αναβολή στους ελέγχους εξαγωγών σπάνιων γαιών που είχαν συζητήσει οι Κινέζοι», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι οι τελικοί όροι θα αποφασιστούν από τους δύο προέδρους.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Κίνας για το εμπόριο, Λι Τσενγκάνγκ, δήλωσε πως οικονομικοί αξιωματούχοι από την Κίνα και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε μια αρχική συναίνεση σε ένα φάσμα θεμάτων που περιλαμβάνει την παράταση της εμπορικής εκεχειρίας τους, τη φαιντανύλη και εξαγωγικούς ελέγχους.

Ο Λι, μαζί με τον κινέζο αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ, είχαν συνομιλίες με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και τον Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ για το Εμπόριο Τζέιμισον Γκρίερ για την αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Ο Λι δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα θέματα που συμφωνήθηκαν και τους όρους.

