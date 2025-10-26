Ο ακμαιότατος Μπρους Σπρίνγκστιν, ετών 76

Οι μόδες αλλάζουν και το ντύσιμο των ροκ σταρ συνήθως δείχνει παλιομοδίτικο με την πάροδο του χρόνου, ειδικά σε βάθος μιας καριέρας μισού αιώνα. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί ο Μπρους Σπρίνγκστιν, ο οποίος διατηρεί το ίδιο ενδυματολογικό στιλ με το οποίο μάς συστήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Η νέα βιογραφική ταινία «Deliver Me from Nowhere» με θέμα το «αφεντικό» της αμερικανικής ροκ, που βγήκε στις αίθουσες την Πέμπτη, μας γυρίζει πίσω στο 1981, όταν ο Σπρίνγκστιν, έχοντας μόλις ολοκληρώσει μια εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδεία για το άλμπουμ του «The River», επιστρέφει στη γενέτειρά του, το Νιου Τζέρσεϊ, για να ηχογραφήσει τα τραγούδια ενός από τα σημαντικότερα άλμπουμ της έως τότε καριέρας του, του «Nebraska».

Στην ταινία, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Οσκαρ Σκοτ ​​Κούπερ, πρωταγωνιστούν ο ανερχόμενος Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ στον ρόλο του τραγουδιστή και ο γνωστός από την τηλεοπτική σειρά «Succession» Τζέρεμι Στρονγκ στον ρόλο τού επί δεκαετίες μάνατζερ και φίλου του, Τζον Λάνταου.

Το φιλμ καταγράφει τα ταραχώδη πρώτα χρόνια της ζωής του καλλιτέχνη και την επιρροή τους στη μουσική του, εξερευνώντας την αντίφαση ανάμεσα σε ένα ανερχόμενο είδωλο της ροκ και έναν ανασφαλή νεαρό, καθώς και τον αγώνα του να διατηρήσει την αυθεντικότητά του, παρότι αποσπασμένος από τις προλεταριακές ρίζες του.

Σιωπηλός συμπρωταγωνιστής σε αυτή την εσωτερική μάχη, όπως αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph, είναι και η γκαρνταρόμπα του, καθώς αποτελεί διαχρονικό σήμα κατατεθέν του Μπρους: τα τζιν Levi’s, τα δερμάτινα μπουφάν με τον σηκωμένο γιακά, τα καρό πουκάμισα και τα λευκά φανελάκια.

Η σχεδιάστρια κοστουμιών της ταινίας, Κάσια Γουαλίκα-Μεϊμόουν, δανείστηκε πολλά από τα ρούχα που φοράει ο Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ ως νεαρός Σπρίνγκστιν από την προσωπική γκαρνταρόμπα του «αφεντικού». Ανάμεσά τους και το αυθεντικό μπλε-λευκό καρό πουκάμισο με το οποίο φωτογραφιζόταν συχνά στις αρχές της δεκαετίας του 80.

Σχεδόν 45 χρόνια μετά τα γεγονότα που διαδραματίζονται στο «Deliver Me from Nowhere», ο τραγουδιστής παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή μουσικά είδωλα στον πλανήτη, έχοντας πουλήσει πάνω από 140 εκατομμύρια δίσκους, έχοντας κερδίσει περισσότερα από 20 βραβεία Γκράμι, και έχοντας αποκτήσει περιουσία δισεκατομμυρίων δολαρίων στην πορεία. Αλλά η εμφάνιση και ο ήχος του δεν έχουν αλλάξει πολύ από την εποχή που ηχογραφούσε το πολυπλατινένιο «Born in the USA».

Τα τζιν παντελόνια –ειδικά τα Levi’s– αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του θρύλου του Μπρους Σπρίνγκστιν από την εποχή του θρυλικού άλμπουμ, στο εξώφυλλο του οποίου τα παρουσίασε για πρώτη φορά. Τα απλά αυτά ρούχα, που τονίζουν την ταπεινή καταγωγή του, τα φορούν καθημερινά τα εκατομμύρια των θαυμαστών του ανά την υφήλιο. Η γκαρνταρόμπα του είναι κλασική, όπως και η ροκ μουσική του, και προδίδει την απλότητα που εκπέμπει στη σκηνή και στη ζωή του.

Ακόμη και στα 76 του, ο τραγουδοποιός εξακολουθεί να κάνει τακτικά παγκόσμιες τουρνέ. Εντός του έτους ολοκλήρωσε την πιο μαζική και επιτυχημένη –και, σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταία της καριέρας του– παγκόσμια περιοδεία του, πουλώντας 4,9 εκατομμύρια εισιτήρια σε πάνω από 100 συναυλίες, με κέρδη 623 εκατ. ευρώ.

Το «αφεντικό» διατηρεί τη φόρμα του για τις τρίωρες, γεμάτες ενέργεια συναυλίες του, με έναν συνδυασμό προπόνησης με βάρη και ελαφριάς αερόβιας γυμναστικής. «Σηκώνω λίγα βάρη για να παραμένω σε φόρμα. Μπορεί να ανεβώ σε διάδρομο. Αλλά περπατάω – δεν τρέχω πια», δήλωσε στην Apple Music το 2021.

Μέλη της μπάντας του ανέφεραν στο περσινό ντοκιμαντέρ «Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band» ότι συχνά εντυπωσιάζονται βλέποντας τον Σπρίνγκστιν στο γυμναστήριο το πρωί, μετά από μια εξαντλητική συναυλία διάρκειας 3,5 ωρών. Κάτοικοι του Νιου Τζέρσεϊ αναφέρουν και αυτοί ότι τον βλέπουν σε τοπικά γυμναστήρια που χρεώνουν 10 δολάρια τον μήνα, ενώ τον παρατηρούν συχνά να κολυμπάει σε κοντινές παραλίες.

Ο Μπρους ακολουθεί τη δίαιτα OMAD (ένα γεύμα την ημέρα), αποκαλύπτοντας στους Times το 2024: «Τρώω λίγα φρούτα το πρωί και μετά τρώω το βράδυ. Αυτό με διατηρεί αδύνατο και ενεργητικό». Στη συνέντευξή του στην Apple Music το 2021 είχε πει ότι το σημαντικότερο πράγμα είναι «διατροφή, διατροφή, διατροφή», συμπληρώνοντας: «Δεν τρώω πολύ, και ποτέ ανθυγιεινά φαγητά, εκτός από ελάχιστες φορές. Η γυμναστική είναι σημαντική αλλά η διατροφή είναι το 90% του παιχνιδιού».

Αυτό το στυλ της «διαλειμματικής νηστείας», όπως αποκαλείται, έχει γίνει της μόδας τα τελευταία χρόνια και έχει αρκετούς υψηλού προφίλ θαυμαστές –όπως ο τραγουδιστής των Coldplay Κρις Μάρτιν, ο οποίος την υιοθέτησε όταν γνώρισε τον Σπρίνγκστιν και είδε από κοντά την «εξαιρετική φόρμα» του.

Οταν βρίσκεται στην Καλιφόρνια, ο σταρ της ροκ ανανεώνει το κούρεμά του επισκεπτόμενος τον στυλίστα του Κρις ΜακΜίλαν, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Λος Αντζελες. Ο ίδιος περιποιείται επίσης τα μαλλιά της επί 35 χρόνια συζύγου του Σπρίνγκστιν, Πάτι Σκιάλφα, αλλά και της κόρης τους Τζέσικα, ολυμπιονίκη στην ιππασία υπερπήδησης εμποδίων.

Τέλος, σε εμφάνισή του στην εκπομπή Desert Island Discs του BBC το 2016, ο Σπρίνγκστιν μίλησε ανοιχτά για τη μάχη που δίνει όλη του τη ζωή με την κατάθλιψη –μια ασθένεια με την οποία πάλευε και ο πατέρας του. «Εχω αναπτύξει κάποιες δεξιότητες που με βοηθούν να την αντιμετωπίσω, αλλά είναι κάτι που παραμένει ανεξήγητο για μένα», ανέφερε, αποκαλύπτοντας ότι τη διαχειρίζεται με έναν συνδυασμό φαρμακευτικής αγωγής και ψυχοθεραπείας.

