Μακελειό στα Βορίζια: Ποινική δίωξη σε πέντε άτομα

Την Κυριακή εστάλη στον εισαγγελέα, από την αστυνομία, η δικογραφία για το μακελειό στα Βορίζια, η οποία περιλαμβάνει, ως κατηγορούμενους για εμπλοκή στην αιματηρή συμπλοκή, πέντε άτομα. Πρόκειται για τους δύο τραυματίες, που είναι ξαδέλφια και νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ και τρεις ακόμα από την ίδια οικογένεια.

Σύμφωνα με την αστυνομία και οι πέντε αυτοί ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή πυροβολισμών, με βάση μαρτυρίες και άλλο προανακριτικό υλικό που έχουν συλλέξει οι αρμόδιοι αξιωματικοί.

Ωστόσο, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤ, η αστυνομία θεωρεί βέβαιο ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα και από τις δύο οικογένειες, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες μέχρι στιγμής.

Για τον λόγο αυτό, οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, όχι μόνο στο χωριό, αλλά και σε άλλα σημεία της περιοχής που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως κρυψώνες.

Με βάση τη δικογραφία που συνέταξε η αστυνομία, ασκήθηκαν ήδη από τον εισαγγελέα ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για τους δύο τραυματίες και τους τρεις καταζητούμενους, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Οι δύο τραυματίες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Η δίωξη είναι γενική, ενώ η έρευνα θα συνεχιστεί για να διευκρινιστεί ο ρόλος του καθενός στην υπόθεση.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη και η έρευνα για την έκρηξη στην υπό κατασκευή οικία, που αποτέλεσε την αφορμή για όσα τραγικά ακολούθησαν.

Όπως είπε η κ. Δημογλίδου, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι πίσω από την έκρηξη είναι κάποια από τις δύο οικογένειες και μέχρι στιγμής, επισήμως, οι δράστες είναι άγνωστοι. Ωστόσο έχει ερευνηθεί σχολαστικά ο χώρος και έχουν ληφθεί στοιχεία από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, τα οποία έχουν σταλεί για ανάλυση.

Τέσσερις σφαίρες για τον 39χρονο

Τουλάχιστον τέσσερις σφαίρες, από όπλα δύο διαφορετικών διαμετρημάτων, δέχθηκε ο 39χρονος που βρήκε τραγικό θάνατο στη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από την νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι έφερε τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ιατροδικαστική εξέταση στην 56χρονη, που επίσης έχασε τη ζωή της στη διάρκεια της αιματοχυσίας, έδειξε ότι ο θάνατος της οφείλεται σε διαμπερές τραύμα βολίδας με πύλη εισόδου από τον αριστερό ώμο και πύλη εξόδου δεξιά της κοιλιακής χώρας και όχι σε έμφραγμα όπως είχε αρχικά αναφερθεί.

Η κηδεία του 39χρονου θα γίνει τη Δευτέρα στις 2 μετά το μεσημέρι, ενώ η σορός του αναμενόταν το βράδυ της Κυριακή στο χωριό. Ισχυρότατες παραμένουν οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, τα σχολεία σε Ζαρό και Βορίζια θα παραμείνουν κλειστά, ενώ, με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, στην περιοχή θα φτάσει αύριο ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για τη στήριξη της σχολικής κοινότητας και ειδικά των μαθητών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Την ακόλουθη ανακοίνωση εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση του μακελειού στα Βορίζια:

«Σε συνέχεια χθεσινής (01-11-2025) ανακοίνωσης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, -6- ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται -3- ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).

Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -10- οικίες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, -2- καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, -145- φυσίγγια και -9- μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Η έρευνα συνεχίζεται και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

