Μαίρη Τραμπ: Ο θείος μου σιχαίνεται τις έξυπνες γυναίκες σαν την Μέρκελ

Η Αγκελα Μέρκελ είναι απείρως εξυπνότερη από τον Ντόναλντ Τραμπ και αυτό είναι κάτι που εκείνος δεν αντέχει: «Το σιχαίνεται και τον τρελαίνει», σύμφωνα με την ανιψιά του, Μαίρη, που στο βιβλίο της, έβγαλε στη φόρα μυστικά της οικογένειάς τους, τα οποία έχουν διαμορφώσει τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του αμερικανού προέδρου

«Η πνευματική ικανότητα της Μέρκελ είναι τελείως αλλού σε σχέση με αυτόν», είπε η Μαίρη Τραμπ, κλινική ψυχολόγος στο επάγγελμα, σε συνέντευξή της στο Γερμανικό Πρακτορείο εν όψει της κυκλοφορίας του πολύκροτου βιβλίου της «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» στην Γερμανία, στις 12 Αυγούστου.

Η Μέρι Τραμπ πιστεύει ότι η ανταγωνιστική σχέση του αμερικανού προέδρου με την Γερμανία οφείλεται εν μέρει στην τόσο ικανή ηγέτη της χώρας.

«Ο Ντόναλντ δεν τα πάει καλά με τις ισχυρές γυναίκες», είπε χαρακτηριστικά.

Εχοντας γράψει ότι μια νίκη του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του επόμενου Νοεμβρίου θα μπορούσε να σημάνει το τέλος της αμερικανικής δημοκρατίας, η Μέρι Τραμπ δηλώνει ότι θα ψηφίσει τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν.

«Είμαι φιλελεύθερη Δημοκρατική» δηλώνει, αλλά σπεύδει να εξηγήσει: «Δεν έχουμε πλέον να κάνουμε με Δημοκρατικούς ή Ρεπουμπλικανούς, έχουμε να κάνουμε με σωστό ή λάθος».

Ο βασικός στόχος του βιβλίου της είναι να δώσει στο κοινό πληροφορίες για τον θείο της, πληροφορίες που δεν είχε στην διάθεσή του το 2016.

«Αρα ανεξάρτητα με το πώς θα ψηφίσει ο κόσμος τον Νοέμβριο, δεν θα μπορεί πλέον να πει κάποιος, «Ω, ξέρετε, δεν ήξερα, δεν είχα ιδέα ότι έκανε κάτι τέτοιο».

Η Μέρι Τραμπ δηλώνει ότι ο θείος της ισχυρίσθηκε ότι είναι σουηδικής καταγωγής μιλώντας σε εβραίους επιχειρηματίες στη Νέα Υόρκη ώστε να μην τους «προσβάλει», παρά το γεγονός ότι η οικογένειά του κατάγεται από την Γερμανία και την Σκωτία.

«Δεν έχουμε καθόλου σουηδικές ρίζες στην οικογένειά μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είπε «σκωτσέζικες». Είναι περίεργο».

Περιγράφει τον Τραμπ ως ρατσιστή και παθολογικό ψεύτη. «Λέει συνεχώς ψέματα ».

Η Μέρι Τραμπ επικρίνει τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που τους πήρε χρόνια για να καταγγείλουν τα ψέματα του θείου της και για το ότι χειρίστηκαν με περιστροφές τις δηλώσεις του κατά τον πρόσφατο δημόσιο διάλογο για τον ρατσισμό στην χώρα χαρακτηρίζοντάς τις «ρατσιστικών αποχρώσεων ή επίμαχες».

«Είναι ρατσιστικές. Είναι ρατσιστής. Πρέπει να ειπωθεί απερίφραστα».

Η ψυχολόγος εξηγεί την διαχείριση της κρίσης της επιδημίας του κορονοϊού εκ μέρους του Τραμπ εντάσσοντάς την στην δυναμική της οικογένειας Τραμπ και σημειώνοντας ότι ο πατέρας του είχε δημιουργήσει μία «ατμόσφαιρα θετικής τοξικότητας, όπου δεν σου επιτρεπόταν να εκφράσεις οτιδήποτε αρνητικό».

«Αρα ο Ντόναλντ έμαθε το μάθημα. Δεν μιλάς για τίποτε που είναι αρνητικό. Δεν το αναγνωρίζεις. Το αγνοείς και το αφήνεις να περάσει. Προφανώς, όμως, δεν μπορούσε να προβλέψει τον κορονοϊό.

Κάποια από αυτά τα λάθη του, θα μπορούσε να τα διορθώσει εν μέρει παραδεχόμενος ότι έκανε λάθος, αλλά, τονίζει η ίδια, «είναι επίσης ανίκανος να το κάνει αυτό, διότι στην οικογένειά μου επίσης αν παραδεχθείς ότι έχεις άδικο εθεωρείτο αδυναμία χαρακτήρα».