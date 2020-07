Ο Τραμπ στο ντιβάνι – της ανιψιάς του

Σχεδόν αμέσως μετά την εκλογή του στην αμερικανική προεδρία ο Ντόναλντ Τραμπ κατέστη αποδέκτης έντονων επικρίσεων, όχι μόνο λόγω των άκρως παρορμητικών πολιτικών επιλογών του αλλά και εξαιτίας των άκρως προσβλητικών του λόγων και του απαράδεκτου τρόπου με τον οποίο αντιμετώπιζε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τους όποιους πολλούς εχθρούς και αντιπάλους του αλλά και αρκετούς από τους συνεργάτες του.

Μάλιστα κάποιοι άρχισαν να εκφράζουν έντονες ανησυχίες για το ενδεχόμενο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να πάσχει από συναισθηματικές διαταραχές, ακόμα και να είναι ψυχολογικά ασταθής, ανίκανος, οπότε, να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις, θέτοντας, έτσι, σε κίνδυνο τις ΗΠΑ και όχι μόνον.

Τις επικρίσεις των πρώτων και τις ανησυχίες των δεύτερων επιβεβαίωσε πρόσφατα η Μαίρη Τραμπ μέσω της έκδοσης, πριν από λίγες ημέρες, ενός βιβλίου με τον πλέον ξεκάθαρο τίτλο «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» («Υπερβολικά πολλά και ποτέ αρκετά: Πώς η οικογένειά μου δημιούργησε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στον κόσμο»).

Πέρα από ανιψιά του Ντόναλντ Τραμπ —ως κόρη του Φρεντ Τραμπ τζούνιορ, του μεγαλύτερου αδελφού του αμερικανού προέδρου ο οποίος απεβίωσε το 1981— η Μαίρη Τραμπ είναι επίσης μια έμπειρη κλινική ψυχολόγος.

Αποφάσισε, οπότε, να καταγράψει με τον πλέον διεξοδικό τρόπο όλα όσα έλαβαν χώρα στους κόλπους της οικογένειάς της τις προηγούμενες δεκαετίες, ξεχωρίζοντας ως απόλυτο πρόσωπο αναφοράς τον παππού της και πατέρα του αμερικανού προέδρου, τον Φρεντ Τραμπ, ο οποίος διαδραμάτισε σύμφωνα με την ίδια καθοριστικό και συνάμα καταστροφικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη διαπαιδαγώγηση των πέντε τέκνων του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ έγινε αντικείμενο μελέτης της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής. Το 2017 μια ομάδα 27 διακεκριμένων αμερικανών ψυχιάτρων, ψυχολόγων και λοιπών ειδικών στην ψυχική υγεία προέβη στην έκδοση τού «The dangerous case of Donald Trump» («Η επικίνδυνη περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ»), ενός βιβλίου στις σελίδες του οποίου υποστηρίζεται πως η ψυχική υγεία του αμερικανού προέδρου θέτει σε κίνδυνο την ευημερία και των ΗΠΑ στο σύνολό τους και κάθε αμερικανού πολίτη ξεχωριστά. Φυσικά ο Τραμπ δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στα συμπεράσματά των ειδικών και συνέχισε να κυβερνά την Αμερική ολοένα και πιο παρορμητικά και ενίοτε πραγματικά παραληρηματικά.

Αυτήν τη φορά, ωστόσο, ο αμερικανός πρόεδρος πιθανώς να δυσκολευτεί περισσότερο να αντικρούσει όλα όσα αναφέρει στο βιβλίο της και του καταλογίζει η 55χρονη ανιψιά του, κυρίως γιατί πολλά από αυτά τα έζησε η ίδια από κοντά ενώ τα όποια κενά της, τα κάλυψαν άνθρωποι του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του αμερικανού προέδρου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η αδελφή του Μέριαν Τραμπ – Μπάρι.

Στις σελίδες τού «Υπερβολικά πολλά και ποτέ αρκετά» η Μαίρη Τραμπ προέβη στη δημιουργία ενός γενεογράμματος της οικογένειας Τραμπ σύμφωνα με το περίφημο πρότυπο του αμερικανού ψυχιάτρου και πρωτοπόρου στην οικογενειακή θεραπεία Μάρεϊ Μπόουεν. Η δημιουργία ενός γενεογράμματος περιλαμβάνει τρία στάδια: την χαρτογράφηση της οικογενειακής δομής, την καταγραφή πληροφοριών γύρω από την οικογένεια και τα μέλη της και την γραμμική απεικόνιση των οικογενειακών δεσμών.

Στο γενεόγραμμα της οικογένειας Τραμπ κεντρικό πρόσωπο είναι ο Φρεντ Τραμπ, ο πατέρας του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτός έθεσε τις βάσεις αυτού του σύγχρονου οικογενειακού έπους, ένας άνθρωπος σκληρός, εσωστρεφής και ανίκανος να εκφράσει τα συναισθήματά του ο οποίος, ωστόσο, έστησε μια κτηματομεσιτική επιχείρηση που εξελίχθηκε σε αυτοκρατορία χάρη στις διασυνδέσεις του στις πολιτικές και οικονομικές ελίτ των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μεγάλωσε σε μια γειτονιά του Κουίνς της Νέας Υόρκης, περί τη μία ώρα μακριά από το κέντρο του Μανχάταν. Το 1940 ο πατέρας του έχτισε εκεί μια μονοκατοικία σε στυλ Τιδόρ για να στεγάσει την οικογένειά του ενώ στη συνέχεια, το 1950, απέκτησε μια επιβλητική έπαυλη νεο-αποικιακού στυλ στην ίδια γειτονιά.

Εκεί μεγάλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τους δύο αδελφούς και τις δύο αδελφές του και την σκωτικής καταγωγής μητέρα τους, την Μαίρη Αν Τραμπ, η οποία λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της ζωής της δεν μπόρεσε να σταθεί κοντά στα παιδιά της.

Η ανιψιά του Τραμπ υποστηρίζει στο βιβλίο της πως αμφότεροι οι γονείς του αμερικανού προέδρου «ήταν εξαρχής προβληματικοί» και ο πρώτος που πλήρωσε το τίμημα ήταν ο πατέρας της. Ως πρωτότοκος, o Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ κλήθηκε να πραγματοποιήσει τις προσδοκίες που είχε ο πατέρας του για αυτόν, διευρύνοντας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που είχε ξεκινήσει εκείνος.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε σε δίλημμα. Ηθελε να ικανοποιήσει τον πατέρα του ο οποίος επιθυμούσε να δει τον γιο του να μετατρέπεται σε «killer», σε δολοφόνο των κτηματομεσιτικών. Ως άνθρωπος, ωστόσο, ήταν προσηνής και φιλικός και ενδιαφερόταν περισσότερο για τον αθλητισμό και κυρίως για την αεροπλοΐα.

Ονειρό του ήταν να γίνει πιλότος, γεγονός που εξόργισε τον πατέρα του, ο οποίος, αντιμετωπίζοντας τον με απόλυτη σκληρότητα, δεν έπαυε να τον προσβάλλει και να τον υποτιμά και να του τονίζει πως δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να γίνει «οδηγός λεωφορείων στον ουρανό».

Εκείνος, ωστόσο, τα κατάφερε και άρχισε να εργάζεται ως πιλότος στην TWA αλλά το στρες της προσωπικής του επανάστασης ήταν σχεδόν αβάσταχτο και μόνον καταφεύγοντας στο αλκοόλ μπορούσε να το υποφέρει. Και ο Ντόναλντ Τραμπ, παρατηρώντας τον πατέρα του να ταπεινώνει και να εξευτελίζει τον μεγάλο αδελφό του, έμαθε «ότι ήταν λάθος να είναι σαν τον Φρέντι. Ο Φρεντ δεν σεβόταν τον μεγαλύτερο γιο του, οπότε ούτε ο Τραμπ θα τον σεβόταν», σύμφωνα με την μαρτυρία της Μαίρη Τραμπ. Η οποία κατηγορεί τον παππού της για ψυχολογική κακοποίηση του πατέρα της ο που πέθανε πρόωρα, σε ηλικία 42 ετών, κατεστραμμένος από το αλκοόλ.

Στο μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταφέρει να πείσει τον πατέρα του – χάρη στην αλαζονεία του, τον θυμό του και την περιφρόνησή του για κάθε μορφή αδυναμίας – πως ήταν εκείνος ο ιδανικός κληρονόμος του. Ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ δεν ήθελε απλά να υπερκεράσει τον αδελφό του αλλά και να τον εξευτελίσει.

Τελικά κατάφερε να γίνει αυτός ο «δολοφόνος» που επιθυμούσε ο πατέρας τους και το πρώτο του θύμα ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του. Αλλά και ο ίδιος του ο εαυτός, καθώς για να καταστεί όσο το δυνατόν περισσότερο αδίστακτος, περισσότερο «δολοφονικός», θυσίασε «την ικανότητά του να αναπτύξει να βιώσει το σύνολο των ανθρώπινων συναισθημάτων» με αποτέλεσμα να καταστεί αυτός που είναι σήμερα.

Αυτό υποστηρίζει τουλάχιστον η ανιψιά του, επισημαίνοντας πως το γεγονός ότι ο θείος της εξακολουθεί να κρατάει τα ηνία της Αμερικής τον καθιστά τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στον κόσμο. Γιατί ο κακόβουλος ναρκισσισμός και η νοοτροπία του θηρευτή που τον χαρακτηρίζουν, τον καθιστούν επιρρεπή στην υπερβολή, στην προκλητικότητα αλλά και στο λάθος.

Κατά πόσο η Μαίρη Τραμπ με το βιβλίο της θέλησε να υπερασπιστεί τον νεκρό πατέρα της, ξεμπροστιάζοντας τον προβληματικό θείο της, το γνωρίζει μόνον η ίδια. Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός, όμως, πως ο Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί και οργή και ανησυχία με την παρορμητική και διαρκώς επιθετική και πολύ συχνά ασυνάρτητη συμπεριφορά του. Το ότι αυτό ενδέχεται να οφείλεται στον αυταρχικό πατέρα του και την απαράδεκτη συμπεριφορά του είναι ένα άλλο ζήτημα.