Μάικλ Κέιν: Λογοτεχνικό ντεμπούτο στα 90 του

Μαζί με τον Κλιντ Ιστγουντ, παραμένουν οι δύο πιο παραγωγικοί βετεράνοι ερμηνευτές της γενιάς τους. Στην σχεδόν 70χρονη καριέρα του στην οθόνη, ο σερ Μάικλ Κέιν έχει κερδίσει τα πάντα: φήμη, αναγνώριση, βραβεία, σεβασμό – ενώ είναι και ένας από τους ελάχιστους ηθοποιούς που έχουν εμπνεύσει ποπ τραγούδι, το οποίο ανέβηκε στα βρετανικά τσαρτ.

Σε αντίθεση με άλλους συνομήλικους συναδέλφους του, όπως ο Τζακ Νίκολσον και ο Τζιν Χάκμαν, που έχουν επίσημα συνταξιοδοτηθεί, ο Κέιν παραμένει κινηματογραφικά ενεργός – η τελευταία ταινία του είναι το ιστορικό δράμα «Medieval» του 2022. Με πάνω από 75 φιλμ στο ενεργητικό του, ο πιο κουλ λονδρέζος ηθοποιός, πάλαι ποτέ ήρωας της εργατικής τάξης και βετεράνος του πολέμου της Κορέας, δεν δείχνει διάθεση να αποσυρθεί σύντομα.

Κάποτε είχε πει: «Δεν αποσύρεσαι από τον κινηματογράφο, οι ταινίες αποσύρονται από σένα». Και παρόλο που η καριέρα του βρετανού σταρ παραμένει δυνατή, φαίνεται ότι ήδη κάνει σχέδια έκτακτης ανάγκης. Κλείνοντας τα 90ά γενέθλιά του στις 14 Μαρτίου, ανακοίνωσε την έκδοση της πρώτης του νουβέλας – ενός θρίλερ με πρωταγωνιστή έναν ντετέκτιβ της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, που ανακαλύπτει μια υψηλού επιπέδου εγκληματική επιχείρηση.

Ο Κέιν λέει ότι ήθελε να γράψει ένα θρίλερ εδώ και χρόνια, αλλά τελικά τα κατάφερε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το «Deadly Game» (Θανάσιμο Παιχνίδι), που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, παρουσιάζει τον Αρχιεπιθεωρητή Ντετέκτιβ Χάρι Τέιλορ, έναν πρώην πράκτορα της SAS, ο οποίος ηγείται μιας μικρής ομάδας αξιωματικών της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου.

Ο Κέιν ισχυρίζεται ότι εμπνεύστηκε την πλοκή όταν διάβασε μια είδηση για δύο συλλέκτες σκουπιδιών που ανακάλυψαν ουράνιο σε μια χωματερή στο Ιστ Εντ του Λονδίνου. Σύμφωνα με τη σύνοψη, ο Τέιλορ καλείται όταν ανακαλύπτεται ένα τέτοιο πακέτο, εγκαταλειμμένο μυστηριωδώς στην περιοχή του Στέπνι, το οποίο έχει κλαπεί προτού η αστυνομία μπορέσει να το ξαναβρεί.

«Καθώς οι υπηρεσίες ασφαλείας σε όλο τον κόσμο τίθενται σε κόκκινο συναγερμό, ο πρώην πράκτορας της SAS και η μικρή του ομάδα από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου πρέπει να αγωνιστούν ενάντια στον χρόνο για να βρουν ποιος έχει το πυρηνικό υλικό και τι σχεδιάζει να κάνει με αυτό», αναφέρει η σύνοψη του μυθιστορήματος.

Η πλοκή περιλαμβάνει νεοναζί, κολομβιανά καρτέλ ναρκωτικών, ρώσους δισεκατομμυριούχους και έναν άγγλο αριστοκράτη έμπορο τέχνης. Ο Τέιλορ, σύμφωνα με τον εκδότη, είναι «απλώς ο άνθρωπος που θα παρακάμψει τη γραφειοκρατία και θα φτάσει στην καρδιά μιας εξαιρετικά οργανωμένης εγκληματικής επιχείρησης».

Ο Κέιν, του οποίου η ταινία «Ζουλού», που τον καθιέρωσε, κυκλοφόρησε το 1964, λέει: «Ηταν εδώ και χρόνια φιλοδοξία μου να γράψω ένα θρίλερ. Είναι το είδος που αγαπώ περισσότερο να διαβάζω και πραγματικά έχω ενθουσιαστεί από τη δουλειά μου στο “Deadly Game” και τη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο για να το δημοσιεύσω. Ελπίζω οι αναγνώστες να απολαύσουν τη γνωριμία τους με τον Χάρι Τέιλορ όσο κι εγώ».

Κάτοχος δύο βραβείων Οσκαρ, ο Σερ Μάικλ έχει γράψει τρία απομνημονεύματα που καλύπτουν τις σχεδόν επτά δεκαετίες της καριέρας του, αλλά το «Deadly Game» είναι η πρώτη του απόπειρα στη μυθοπλασία. Το μυθιστόρημα, το οποίο είχε αρχικά τον τίτλο εργασίας «If You Don’t Want to Die» (Αν δεν θες να πεθάνεις), ξεκίνησε στη διάρκεια των πρώτων περιοριστικών μέτρων ενάντια στην πανδημία.

«Διαβάζω μόνο θρίλερ. Είμαι άνθρωπος της περιπέτειας, δεν είμαι άνθρωπος της λογοτεχνίας, επομένως δεν προσπαθώ να αντικαταστήσω τον Σαίξπηρ εδώ», είπε στον Guardian το 2021. «Αλλά η νουβέλα μου βασίζεται σε κάτι που είχα διαβάσει κάποτε για δύο συλλέκτες σκουπιδιών στο Ιστ Εντ, που βρίσκουν ουράνιο στους κάδους απορριμμάτων».

Ο εκδότης του βιβλίου, Νικ Σέιερς, αποκαλύπτει: «Οταν πρωτοσυνάντησα τον Σερ Μάικλ πέρυσι, ανακάλυψα ότι δεν είναι μόνο ένας διά βίου αναγνώστης μυθιστορημάτων θρίλερ, αλλά και ένας συγγραφέας που ξεχειλίζει από ιδέες για τη δική του μυθοπλασία. Το “Deadly Game” είναι ένα συγκλονιστικό θρίλερ, με μια αληθινή φωνή και σούπερ ανατροπές».

Ο Κέιν, ωστόσο, δεν έχει σχέδια να εγκαταλείψει τον κινηματογράφο. Πρόσφατα πρωταγωνίστησε στο πλευρό της Γκλέντα Τζάκσον στην ταινία «The Great Escaper», όπου ερμηνεύει έναν συνταξιούχο που φεύγει κρυφά από τον οίκο ευγηρίας του για να παραστεί στην τελετή της 70ής επετείου της απόβασης στη Νορμανδία. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες μέσα στη χρονιά.

Βραβευμένος ερμηνευτής, βαθιά αγαπητός ανάμεσα στους συναδέλφους του και λατρεμένος από το κινηματογραφικό κοινό, με το ντεμπούτο του στη μυθοπλασία στα 90 του, ο Μάικλ Κέιν αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν όρια στο ταλέντο του. Γεγονός που είχε διακρίνει το βρετανικό συγκρότημα Madness από το 1984, όταν συνέθεσαν το τραγούδι «Michael Caine» (το βίντεο επάνω), στο οποίο ο εμβληματικός ερμηνευτής προσέφερε την α λα Τζέιμς Μποντ ατάκα «My Name is Michael Caine».

