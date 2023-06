300.000 λίρες για ένα post της (super-influencer) Μέγκαν Μαρκλ;

Κάθε δημόσια εμφάνισή της προκαλεί, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, αγάπη και ταυτόχρονα απέχθεια· πολύ σύντομα όμως, η Μέγκαν Μαρκλ θα μπορούσε να δημιουργήσει πολύ περισσότερα τόσο για εκείνη όσο και για τις μάρκες που είναι έτοιμες να της καταβάλουν μεγάλα ποσά. Η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι είναι ήδη ένα από τα πιο διάσημα πρόσωπα του πλανήτη και μπορεί να αποδειχτεί επίσης η πιο ακριβοπληρωμένη influencer, γράφει στους Times η Χάριετ Γουόκερ, συντάκτρια μόδας της βρετανικής εφημερίδας.

Οι ατζέντηδες ψηφιακών ταλέντων εκτιμούν ότι η Μέγκαν θα μπορεί να χρεώνει έως και 300.000 λίρες για κάθε ανάρτησή της στο Instagram, εάν αποφασίσει να δημιουργήσει ένα νέο προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως αναμένεται. Ο λογαριασμός @sussexroyal στο Instagram, από τον οποίο το ζευγάρι αποσυνδέθηκε στις αρχές του 2020, όταν παραιτήθηκε από τα πριγκιπικά του καθήκοντα, εξακολουθεί να έχει 9,4 εκατ. ακολούθους.

Το χρονικό μιας προαναγγελθείσης εμπορικής καριέρας

Τρεις μήνες μετά την είδηση του Μαρτίου –που δημοσιεύτηκε στη Mirror και τη New York Post– ότι η Μέγκαν ετοιμάζεται να επαναλανσάρει το ανενεργό lifestyle blog της, The Tig, το Διαδίκτυο είναι έτοιμο για την επανεκκίνησή του. Το blog της πρωταγωνίστριας στης σειρά «Suits» δημιουργήθηκε το 2014 και πήρε το όνομά του από το Tignanello, το αγαπημένο της κόκκινο κρασί (από τις ποικιλίες Sangiovese, Cabernet Sauvignon και Cabernet Franc)· αλλά απενεργοποιήθηκε το 2017 μετά τον αρραβώνα της με τον πρίγκιπα Χάρι. Με την επανεμφάνισή του το The Tig αναμένεται να «προσγειωθεί» στην επικερδή περιοχή που καταλαμβάνουν το Goop, η αυτοκρατορία του lifestyle και ευεξίας της Γκουίνεθ Πάλτροου, και η ελίτ πλατφόρμα TED, σημειώνει στους Times η Χάριετ Γουόκερ.

Αυτή η νέα διαδικτυακή παρουσία –σε συνδυασμό με τα διόλου ευκαταφρόνητα προβλήματα που είχε η Μέγκαν από την τελευταία φορά που ήταν ενεργή στη μπλογκόσφαιρα– θα μπορούσε να της εξασφαλίσει ένα ακόμη πιο ουσιαστικό κοινό από τα 15 εκατ. ακόλουθους που έχει ο λογαριασμός του Γουίλιαμ και της Κέιτ στο Instagram, @princeandprincessofwales. Αν και το περιεχόμενό του δεν έχει σπόνσορες, τεχνικά χρηματοδοτείται από τους βρετανούς φορολογούμενους.

«Μπορώ να δω τη Μέγκαν να παίρνει εύκολα από 200.000 έως 300.000 λίρες για κάθε ανάρτηση», λέει στους βρετανικούς Times ένας ατζέντης κορυφαίου πρακτορείου δημιουργικών συνεργασιών, και εξηγεί ότι «Δεν υπάρχει καθορισμένη χρέωση για κάτι τέτοιο, αλλά οι μπράντες έχουν μεγάλους προϋπολογισμούς για άτομα με την απήχηση της Μέγκαν».

«Θα είναι από τους πιο καλοπληρωμένους mega-influencers, αν όχι τους πιο ακριβοπληρωμένους στον κόσμο», λέει η Αλισον Μπρινζέ της εταιρείας μετρήσεων Launchmetrics.

Η συμφωνία των 18 εκατ. λιρών με το Spotify για το podcast «Archetypes» της Μέγκαν Μάρκλ και το συμβόλαιο 100 των εκατ. δολαρίων με το Netflix για τη σειρά «Χάρι και Μέγκαν» φαίνονται ξαφνικά σαν να απαιτούν πολύ μεγάλη προσπάθεια για χρήματα σε σύγκριση με τη δημοσίευση μιας περίεργης selfie, ενός reel ή Insta Story video ενώ παρλάρεις απλώς στην Camera Grid του iPhone.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Μέγκαν θα προτείνει τσίχλες για απώλεια βάρους ή κρέμες ματιών, όπως κάνει η Κιμ Καρντάσιαν στους 358 εκατ. ακόλουθούς της. Αντίθετα, οι ειδικοί τη συγκρίνουν με τη Τζούλια Ρόμπερτς (με 10,9 εκατ. ακολούθους) και τη Γκουίνεθ Πάλτροου (με 8,3 εκατ. ακολούθους), που υπάρχουν στο Διαδίκτυο επειδή είναι διάσημες πέρα από αυτό. Πρόσφατα, η Ρόμπερτς δημοσίευσε φωτογραφία της ποζάροντας για την μάρκα πολυτελών ρολογιών Chopard, ένα αστείο Insta βίντεο με κοστούμι Gucci, και έκανε tag την Serge Normant, μια πολυτελή μάρκα περιποίησης μαλλιών, σε μια selfie της στα παρασκήνια του Jimmy Kimmel live show. Δεν τις έχει επισημάνει ως «συνεργασίες επί πληρωμή», αλλά είναι πιθανό να είναι καρπός συμφωνιών που έχουν συναφθεί με καθεμία από αυτές τις εταιρείες.

«Οι ατζέντηδες ζητούν από 50.000 – 200.000 λίρες για μια αναφορά σε μια ειδική ανάρτηση», λέει στους Times ο ατζέντης του πρακτορείου δημιουργικών συνεργασιών με τον οποίο μίλησε η Χάριετ Γουόκερ, «Μερικές φορές είναι λίγο σαν την Αγρια Δύση, αλλά αν το άτομο αξίζει, μια μάρκα θα πληρώσει».

Η Μέγκαν Μαρκλ, λοιπόν, είναι πιθανό να αναλάβει αυτού του είδους τη δουλειά στο Διαδίκτυο, είτε στο πλαίσιο ενός μακροχρόνιου συμβολαίου ως «πρέσβειρα» μιας μάρκας συμμετέχοντας επίσης σε δημόσιες εμφανίσεις και διαφημίσεις, είτε εφάπαξ (γνωστό στην επικοινωνιακή προβολή ενός brand ως «activation»). Υπάρχουν, μάλιστα, φήμες ότι η Μέγκαν —και ενδεχομένως ο Χάρι επίσης— έχει ήδη υπογράψει με μια εταιρεία ταλέντων για να αρχίσει να εργάζεται με ανάλογες συμφωνίες.

Σινιέ casual look για πεζοπορία

Δείτε, για παράδειγμα, τις φωτογραφίες της Μέγκαν, που κυκλοφόρησαν στον Τύπο, το Σαββατοκύριακο που ο Χάρι πετάχτηκε στο Λονδίνο για την στέψη του πατέρα του βασιλιά Κάρολου. Εκείνη προτίμησε την πεζοπορία κοντά στο σπίτι τους στο Μοντεσίτο στην Καλιφόρνια με casual look: εμφανίστηκε μέσα στην καλή χαρά με ελαφρύ μπουφάν J Crew δεμένο στη μέση, σκούρο μπλε κολάν και μακό, ροζ μπαντάνα στο λαιμό, πλατύγυρο καπέλο Πάναμα, γαλάζιες κάλτσες και καφέ ορειβατικά μποτάκια, γυαλιά ηλίου Victoria Beckham, ένα ρολόι Cartier French Tank που ανήκε στην πριγκίπισσα Νταϊάνα, ένα διαμαντένιο βραχιόλι Bentley & Skinner και ένα κολιέ «The Clarity Retreat Necklace», προϊόν συνεργασίας της φίλης της Αμπιγκεϊλ Σπένσερ με την κοσμηματοπώλη Μάγια Μπρένερ.

Το τελευταίο προκάλεσε, μάλιστα, πολλές συζητήσεις καθώς πρόκειται για ένα κόσμημα με χαλαζία, έναν κρύσταλλο που θεωρείται πολύ ισχυρός ενεργειακά… Να σημειωθεί ότι το μπουφάν έχει πλέον εξαντληθεί και οι αναζητήσεις στο Google για τις μάρκες κοσμημάτων αυξήθηκαν κατά 100% την εβδομάδα μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών. Οπως γράφουν οι βρετανικοί Times, οι γνώστες πιστεύουν ότι οι εικόνες, αν και όχι άμεσα προβεβλημένες εμπορικά, εμφανίστηκαν ως δείγμα για το πώς θα μπορούσε να συνεργαστεί η –πρώην ή όχι, θα σας γελάσω…- δούκισσα του Σάσεξ με επώνυμες μάρκες στο μέλλον και πόση επιρροή είναι σε θέση να παρουσιάσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Το virality του περιεχομένου που προέρχεται από τη Μέγκαν Μαρκλ είναι διαφορετικό από οποιουδήποτε άλλου», λέει η Αλισον Μπρινζέ της εταιρείας μετρήσεων Launchmetrics. Και εξηγεί: «Οταν φοράει ένα φόρεμα Stella McCartney, αποφέρει στον οίκο μόδας κέρδη 3 εκατ. δολαρίων, ενώ η Μισέλ Ομπάμα αποφέρει περίπου 300.000 δολάρια. Ενα ντεφιλέ της Victoria Beckham αποφέρει περίπου 8 εκατ. δολάρια, αλλά αυτό το ποσό προέρχεται από μια ολόκληρη επίδειξη μόδας στην πασαρέλα, σε σύγκριση με μόνο μια λήψη της Μέγκαν Μαρκλ».

«Οι επωνυμίες που επιδιώκουν υψηλή έκθεση στρέφονται προς τις τοποθετήσεις μεγάλων διασημοτήτων», λέει η Αννα Ρος, επικεφαλής του διεθνούς πρακτορείου δημοσίων σχέσεων Karla Otto. «Οσο υψηλότερη είναι η συμφωνία, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιρροή και η απήχηση που έχει μια διασημότητα», προσθέτει. Φυσικά αναμένεται να ακολουθήσουν και οι ανάλογες πωλήσεις. «Αφορά περισσότερο στην αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας», συνεχίζει η Ρος, «Ωστόσο, έχουμε δει περιπτώσεις γνωστής σταρ να φοράει μια συγκεκριμένη μάρκα και στη συνέχεια η επωνυμία να αγωνίζεται να ανταποκριθεί στη ζήτηση».

Η Μέγκαν στον αντίποδα του «φαινόμενου Κέιτ»

Πρόκειται για το γνωστό στη Βρετανία «φαινόμενο Κέιτ», όπου υπήρξε μια εποχή που οτιδήποτε φορούσε η πριγκίπισσα της Ουαλίας εξαντλούταν αμέσως ανεξαρτήτως τιμής· ωστόσο πηγές λένε ότι η επιρροή της στο λιανεμπόριο τείνει πλέον να έχει σχέση με πιο προσιτά είδη. Οι μάρκες πολυτελείας, λοιπόν, αναζητούν τώρα στη Μέγκαν μια νέα φιγούρα υψηλού επιπέδου και όχι μαζικής απήχησης. Σε τελική ανάλυση, οι μάζες -στο Ηνωμένο Βασίλειο, τουλάχιστον- δεν την αγαπούν τόσο πολύ, επισημαίνει στους Times η Χάριετ Γουόκερ.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί περισσότεροι που το κάνουν. Το USP (Μοναδική πρόταση πώλησης) της Μέγκαν έγκειται στον τρόπο που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά δύο σημαντικών τύπων influencer γνωστών στη βιομηχανία ως «macro» και «nano». Ο πρώτος τύπος έχει εκατομμύρια ακολούθους και παγκόσμια εμβέλεια και είναι άμεσα αναγνωρίσιμος, ενώ ο δεύτερος λειτουργεί σε πολύ μικρότερη κλίμακα, προσελκύοντας (και πείθοντας) το κοινό του σε μια πιο προσωπική και συχνά συναισθηματική βάση.

«Η Μέγκαν έχει μια επιρροή που δεν μοιάζει με καμία άλλη», λέει η Μπρινζέ. «Εχει μια εγγύτητα με το κοινό της επειδή την ακολούθησαν σε όλο το συναισθηματικό της ταξίδι. Σε αντίθεση με μια διασημότητα, νιώθουν ότι είναι μέρος της ζωής της και, σε αντίθεση με κάποια influencer, ξέρουν ότι δεν προσπαθεί να δημιουργήσει περιεχόμενο».

Στην πραγματικότητα μοιάζει πολύ με ό,τι κάνουν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, ωστόσο η Μέγκαν και ο Χάρι μίλησαν πιο ανοιχτά και συμπεριφέρθηκαν λιγότερο άκαμπτα από την «Εταιρεία» –όπως αναφέρεται συχνά η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας– πράγμα που πουλάει στο Διαδίκτυο, το οποίο επιβραβεύει αυτό που θεωρεί «αυθεντικό», συχνά πέρα από την τεχνογνωσία ή τις αποχρώσεις.

«Οι άνθρωποι μπορούν να αντιληφθούν το αληθινό νόημα», λέει η Ρος, «Οι καλοί brand ambassadors είναι εντελώς φυσικοί. Είναι ενθουσιώδεις, μπορείς να πεις ότι τους αρέσει. Αυτό το αληθινό επίπεδο επιρροής είναι πραγματικά πάρα πολύ ισχυρό».

Και τώρα, τουλάχιστον στους κύκλους της μόδας, άτομα γνωστά την τελευταία δεκαετία ως «influencers», μετονομάζονται σε Βασικούς Ηγέτες Διαμόρφωσης της Κοινής Γνώμης (KOL), όρος που χρησιμοποιείται εδώ και πολύ καιρό στην Κίνα και την υπόλοιπη Ασία. Στην επίδειξη μόδας Cruise 2024 του Gucci στη Σεούλ τον περασμένο μήνα, διασημότητες όπως η ηθοποιός Ντακότα Τζόνσον και ο ράπερ ASAP Rocky, καθώς και εκείνοι με μεγάλους αριθμούς ακολούθων στα social media, ομαδοποιήθηκαν κάτω από την ετικέτα KOL. Γιατί; Ο «KOL» θεωρείται λιγότερο «βρώμικη λέξη» από τον «influencer», εξηγεί η Μπρινζέ, και έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, αντανακλώντας την πραγματική και ποσοτικοποιήσιμη επιχειρηματική αξία αυτών στα οποία αναφέρεται. Στο Instagram, φυσικά.

Ποια άλλη, εκτός από τη σύζυγο του Χάρι, φαίνεται να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των KOL; Λέγεται Μεγκ Μπέλαμι ή «φαινόμενο Κέιτ 2ου βαθμού», γράφει στους Times η Χάριετ Γουόκερ. Πρόκειται να υποδυθεί τη νεαρή Κέιτ Μίντλετον στην έκτη σεζόν του «Στέμματος» τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, και οι ατζέντηδες της φέρεται να ζητούν αμοιβή 30.000 λιρών για μια ανάρτησή της στο Instagram, παρά το γεγονός ότι 19χρονη ηθοποιός έχει μόλις 8.500 ακόλουθους. Σας φαίνονται λίγοι; Πράγματι, αλλά «ο αριθμός τους θα εκτοξευθεί στον ουρανό μόλις υποδυθεί ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας», δήλωσε ένας γνώστης από τον κύκλο των ατζέντηδων.

