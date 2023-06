Ντε Νίρο εναντίον Πατσίνο, τώρα και ως γερομπαμπάδες

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, στο Twitter κυριάρχησε ένα ντιμπέιτ από αυτά που διχάζουν πραγματικά το ίντερνετ. Η αρθρογράφος Ασλεϊ Ρις ανέβασε ένα poll για να «κλείσει» το δίλημμα που είχε στο τραπέζι ενός γάμου, για το αν ο Αλ Πατσίνο ή ο Ρόμπερτ ντε Νίρο ήταν πιο ωραίοι στα νιάτα τους.

Το poll έκλεισε μετά από 277.372 ψήφους και 38,6 εκατ. views, με απόλυτη ισοπαλία. Πολύ εύστοχα, η Μπρία ΜακΝιλ έγραψε στο Esquire ότι το αποτέλεσμα βγάζει νόημα: «Οι δύο άνδρες είναι ο ίδιος άνθρωπος με διαφορετική γραμματοσειρά».

At a wedding and having a big debate rn. Please vote. Who was hotter?

— Ashley Reese (@offbeatorbit) May 14, 2023