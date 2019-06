Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά σε συγκρότημα διαμερισμάτων

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε πολυκατοικία στο Μπάρκινγκ, στο ανατολικό Λονδίνο.

Δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα με 100 πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν την πυρκαγιά, ενώ άγνωστα περαμένουν ακόμη τα αίτια εκδήλωσής της.

«’Εξι όροφοι φλέγονται», ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία στο λογαριασμό της στο Twitter.

Δεν υπάρχουν, μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους.

Fire at Barking river side @LondonFire need help pic.twitter.com/eR42R3QxZt

@BBCBreaking at Barking Riverside!!! And 30min and not fire brigades!!! Help pic.twitter.com/WvDXJ64yZd

— Marcelo (@MarceVercellesi) 9 Ιουνίου 2019