Τραμπ: Facebook, Twitter και Google επεμβαίνουν στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου

Μετά τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης -και παρά την καθημερινή χρήση του twitter- ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει τώρα στο στόχαστρό του και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, εταιρείες που διαθέτουν πλατφόρμες όπως το Facebook, και το Twitter επεμβαίνουν στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές του 2018. Οι καταγγελίες έγιναν από τον Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο συντηρητικό ειδησεογραφικό μέσο Daily Caller, χωρίς ωστόσο να προβεί σε συγκεκριμένα στοιχεία που να τις τεκμηριώνουν.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε μάλιστα «υπερ-φιλελεύθερες» τις πλατφόρμες όπως το Facebook, το Twitter και το Google, λέγοντας ότι νομίζει ότι «έχουν ήδη» επέμβει στις εκλογές της 6ης Νοεμβρίου. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

