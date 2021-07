Πυρκαγιές στην Τουρκία: Απομακρύνθηκαν οι τουρίστες από αρκετά τουριστικά θέρετρα

Χιλιάδες τουρίστες έχουν απομακρυνθεί από τα δημοφιλή τουριστικά θέρετρα στα τουρκικά παράλια, εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονται και οι οποίες παρουσιάζουν θερμικό φορτίο τετραπλάσιο σε σύγκριση με κάθε άλλο στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τον επιστήμονα του «Κοπέρνικου», Μαρκ Πάριγκτον, οι τιμές των πυρκαγιών έχουν υπερβεί κάθε καταγραφή των τελευταίων 19 ετών, ενώ ο καπνός έχει φτάσει έως και την Κύπρο.

Για την απομάκρυνση των τουριστών στην γειτονική χώρα χρησιμοποιούνται πλοία και πλοιάρια, καθώς, σύμφωνα με τον Guardian, κρίθηκε επικίνδυνη η εκκένωση των τουριστικών θερέτρων στην Αττάλεια και τα Μούγλα από ξηράς, διότι οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά στα ξενοδοχεία.

🇹🇷🔥 Wild Fire in South Turkey, seen here engulfing the coastal town of Marmaris.

~ Arson suspected.

— PiQ (@PriapusIQ) July 29, 2021