Ο Τραμπ κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη Χαβάη ενόψει του τυφώνα Lane

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο αμερικανός πρόεδρος την πολιτεία της Χαβάης.

Αμέσως μετά, αποδέσμευσε ομοσπονδιακά κεφάλαια από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών (Fema), πριν από την επέλαση του τυφώνα Lane στο αρχιπέλαγος.

Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε την Πέμπτη ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο του εθνικού κέντρου τυφώνων του Ειρηνικού (CPHC) που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 12:00 τοπική ώρα, ο τυφώνας Lane βρισκόταν 370 χλμ. από την ακτή Καϊλούα-Κόνα (δυτικά του κύριου νησιού) και 540 χιλιόμετρα από τη Χονολουλού, πρωτεύουσα της Χαβάης.

Με ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι πνέουν με ταχύτητα 215 χλμ. την ώρα, ο Lane βρίσκεται νότια του αρχιπελάγους και κατευθύνεται βορειοδυτικά.

Most of the Hawaiian islands remain at risk for a direct #hurricane landfall from #Lane. Impacts have already begun for some, including in Hilo where 8+ inches of rain has washed out roads. pic.twitter.com/UyJ7T0xJVG — Hurricane Tracker App (@hurrtrackerapp) August 23, 2018

Ο αμερικανός πρόεδρος κάλεσε την Τετάρτη τους κατοίκους του νησιού να ετοιμάζονται για την επέλαση αυτής της ιδιαίτερα ισχυρής καταιγίδας, η οποία τώρα βρίσκεται στην κατηγορία 4 της κλίμακας πέντε βαθμών Σαφίρ-Σίμπσον.

Meteorologist @chadmyerscnn is live with the latest forecast and to answer your questions as Hurricane Lane impacts Hawaii. Watch on @CNNweather's Facebook page: https://t.co/JQhNZUbsS6 Follow live storm updates: https://t.co/Xd7MTXpHuu pic.twitter.com/2UNvkXfAE8 — CNN (@CNN) August 23, 2018

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, το μάτι του τυφώνα Lane θα περάσει πολύ κοντά από τα νησιά της Χαβάης αργά το απόγευμα της Παρασκευής.

As the massive category 4 Hurricane Lane nears, Hawaiians have nowhere to go: https://t.co/fL5uVvYt9j pic.twitter.com/8f3zrUxF9D — CBS News (@CBSNews) August 23, 2018

Εως και το Σάββατο κλειστά θα είναι όλα τα δημόσια σχολεία, το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, καθώς και τα μη απαραίτητα κυβερνητικά γραφεία στη νησιωτική αυτή περιοχή η οποία περιλαμβάνει και τα νησιά Oahu και Kauai.

Hurricane Lane, currently a Category 4 with 140 mph maximum sustained wind, could become the first major hurricane to make landfall in Hawaii in 26 years https://t.co/M569bcJOLy Watch on Facebook: https://t.co/wv8V3wYiY4 Follow live storm updates: https://t.co/I7PYjlJPOL pic.twitter.com/WFf4xQF9b2 — CNN International (@cnni) August 23, 2018

Έπειτα από προειδοποίηση για πιθανές διακοπές ρεύματος οι κάτοικοι άδειασαν στην κυριολεξία τα σούπερ μάρκετ αγοράζοντας από κονσέρβες για σκύλους, μέχρι πάγο και εμφιαλωμένα νερά. Επίσης, ουρές αυτοκινήτων σχηματίζονται στα πρατήρια βενζίνης στη Χονολουλού, ενώ αρκετοί βγάζουν από τη θάλασσα στη στεριά μικρές βάρκες προκειμένου να τις προστατεύσουν από την αναμενόμενη θύελλα. Τα πλοία και τα υποβρύχια του αμερικανικού ναυτικού που σταθμεύουν στη βάση της Χαβάης πήραν εντολή να εγκαταλείψουν το λιμάνι. Πρόκειται για μία κοινή πρακτική όταν πλησιάζει ένας τυφώνας, για την αποφυγή τυχόν ζημιών.

A lone surfer was spotted riding the waves off Maui as the approaching Hurricane Lane begins to feel real for Hawaiians. The Category 4 storm could be the most powerful one to hit the islands since 1992. https://t.co/c2ExFZlk9k pic.twitter.com/ZF2ISYu96X — CBS News (@CBSNews) August 23, 2018