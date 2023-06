Ναυάγιο Τιτανικού: «40 ώρες οξυγόνου απομένουν στο τουριστικό υποβρύχιο»

Λίγο περισσότερες από 40 ώρες οξυγόνου έχουν στη διάθεση τους οι πέντε επιβαίνοντες του τουριστικού υποβρυχίου που εξαφανίστηκε την Κυριακή, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου του αμερικανικού Λιμενικού το βράδυ της Τρίτης.

Ο πλοίαρχος Τζέιμι Φρέντερικ είπε ότι η αναζήτηση είναι σύνθετη και περίπλοκη για διάφορους λόγους, σημειώνοντας ότι το υποβρύχιο «βρίσκεται 900 μίλια ανατολικά του Cape Cod και 400 μίλια νότια του St John’s».

«Από υλικοτεχνική άποψη χρειάζεται χρόνος και συντονισμός και έχουμε να κάνουμε με υποβρύχια έρευνα» ανέφερε, προσθέτοντας ότι ήδη εξελίσσεται έρευνα με τηλεχειριζόμενο όχημα (ROV) στην τελευταία γνωστή θέση του υποβρυχίου.

Τόνισε, επίσης, ότι οι έρευνες συνεχίζονται όλο το εικοσιτετράωρο και «οι σκέψεις και οι προσευχές» του Λιμενικού βρίσκονται με τις οικογένειες του πληρώματος του υποβρυχίου.

"To date those search efforts have not yielded any results"

