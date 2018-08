Απολύθηκε από το FBI ο Πίτερ Στροκ που προεκλογικά έστελνε μηνύματα κατά του Τραμπ

Ο Πίτερ Στροκ, ο πράκτορας του FΒΙ, που δέχτηκε σφοδρή κριτική από τους Ρεπουμπλικάνους επειδή προεκλογικά έστελνε πολιτικά μηνύματα στην ερωμένη του, με υποτιμητικά σχόλια για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, απολύθηκε από την υπηρεσία αργά το βράδυ της Παρασκευής, αποκάλυψε τη Δευτέρα ο δικηγόρος του.

Agent Peter Strzok was just fired from the FBI – finally. The list of bad players in the FBI & DOJ gets longer & longer. Based on the fact that Strzok was in charge of the Witch Hunt, will it be dropped? It is a total Hoax. No Collusion, No Obstruction – I just fight back!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2018